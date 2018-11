Beursgoeroe Geert Schaaij hield gisteren in businessclass weer een beurspraatje. Hij vond de aandelen tamelijk duur. Waarschuwde ook nog voor de korte en langetermijn rente, dat die niet te dicht bijelkaar mogen liggen. Hij adviseerde een mandje vastgoedaandelen waar het dividend 6% a 7% is. Je moet er wel een stoploss onder leggen op bv 5%, zei hij.

Om er helemaal zeker van te zijn, dat je geen verkeerde beleggingsbeslissingen neemt moet je lid worden van zijn blad beursgenoten en het symposium bezoeken in de Rai. Bij deze goeroe lijkt het, dat het altijd goed gaat ongeacht of de beurs zakt of stijgt. De opmerking over korte en langetermijnrente van Schaaij heeft hij gelezen in artikelen over beurscrashes. Daar wordt een verband gelegd tussen de hoogtes van korte en langetermijn rente en beurscrash. In Europa is de korte rente 0,3% en de langetermijnrente 0,5% als ik het goed heb.