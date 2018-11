Galapagos « Terug naar discussie overzicht

Beste Sofie,



Allereerst proficiat en veel succes toegewenst met Uw nieuwe baan.

Ik heb een aantal vragen:



1. Cashless warrant exercise

Waarom worden er door Onno telkens honderdduizenden aandelen méér uitgeleend, dan er voor de warrant exercise nodig zijn?

Ik kan me voorstellen dat de medewerkers een aantal warrants hebben,

die qua vervaldatum móeten worden verzilverd, en dat men er een aantal heeft die zouden kúnnen worden verzilverd.



Naar ik nu aanneem, worden de intenties dienaangaande kenbaar gemaakt, hetgeen dan uiteindelijk resulteert in de uitleen van stukken door Onno, wat dan weer aan de FSMA wordt gemeld.



Op de site van de FSMA wordt echter “telkens” melding gemaakt, van de uitleen van 400.000plus aandelen. Terwijl de daaropvolgende aandelenuitgifte t.g.v. de uitoefening slechts een fractie daarvan

is.

Onno meldt echter - in het laatste geval 424.829; een op het oog, niét willekeurig aantal – bewust een veel grotere uitleen. Dat getal komt dan toch niet “uit de lucht vallen”? Dan moeten de medewerkers samen, toch hebben gevraagd om die hoeveelheid?

Ik kan me moeilijk voorstellen dat Onno de willekeurig, op eigen initiatief, een medewerker veel meer aandelen leent dan hij nodig heeft.



En er “hangen nog miljoenen warrants boven de markt”. Die zijn dan weliswaar nog niet allemaal “rijp” om te kunnen worden verzilverd, en Onno’s aandelenbezit zal óók z’n grenzen kennen; maar het is dan

volgens mij ook niet zo, dat het uitgeleende aantal alle mógelijke verzilveringen dekt.



Graag een toelichting op de administratieve gang van zaken in dezen.





2. Data-verzameling na afloop van een studie

U zult begrijpen dat de aandeelhouders, na afloop van een studie, met spanning op de resultaten zitten te wachten. Dat duurt dan altijd, wat mij betreft, braaf lang.

Nu zal dat ook afhankelijk zijn van de omvang van de studie en het aantal meetpunten; maar kunt U eens schetsen hoe dat in praktijk in z’n werk gaat?



De CT-site kent niet de status: “Active and Recruiting”. Ik neem dus aan, dat er eerst wordt gewacht tot de rekrutering compleet is, vooraleer met de studie wordt begonnen. Dat betekent dan dus ook, dat alle patiënten min of meer gelijktijdig met de studie klaar zijn.



Op dat moment – daar ga ik van uit – zijn dan dus éérst de begeleidende (artsen)teams van de deelnemende ziekenhuizen aan zet. Bloedafname, bloedanalyse, vragenlijsten, gesprekken; verzin ik dan maar.

Zit dáár dan de eerste bottleneck, qua duur?



Wat gebeurt er daarna met die gegevens? Worden die door de diverse, deelnemende sites éérst nog naar een specialistisch bedrijf gestuurd ter verdere analyse of bundeling? Of gaan die van de ziekenhuizen, rechtstreeks naar de opdrachtgever (Gala dus, bijvoorbeeld) en worden de data dáár verder geanalyseerd en gebundeld?



Ook hier graag een toelichting op de gang van zaken.





3. En tot slot; “even tussen ons gezegd en gezwegen ;)"

Zou Gala geen poging moeten doen om Fase 3 Donesta binnen te halen?

Toegegeven, qua ziektedomein past het niet écht; maar qua doelgroep wél.



En met in het achterhoofd het verkoopapparaat dat Onno nog voor Filgo in de EU wil opzetten:

Waarom zou je stoppen bij de verkoop van een stripje Filgo’s aan de mevrouw met reuma, wanneer je diezelfde mevrouw, én haar zus, én haar vriendin, óók ’n potje Donesta’s zou kunnen verkopen?



Gelet op de OA-rechten VS, of partner Gil, moet vervolgens aan de distributie buiten de EU toch wel een mouw te passen zijn?



Ik zal deze mail en Uw eventuele reactie weer op Beursig en IEX zetten.



Met vriendelijke groet,



Hoebeet