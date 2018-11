Randstad « Terug naar discussie overzicht

IK ben aandeelhouder van Randstad en ook van Brunel.

En zit met het volgende dilemma.

Beide aandelen zijn behoorlijk gedaald.

Nu vraag ik mij af of bij herstel van de markt, beter in Randstad of beter in Brunel kunt zitten?

Graag jullie mening hierover? Bij voorbaat dank.







De marktontwikkelingen gepubliceerd door de ABU voor periode 9 laten een lichte stijging zien. Het aantal gewerkte uren is met +0.9% gestegen t.o.v. +1.7% in periode 8; Echter de omzet is met +5.5% gestegen versus +5.9% in de voorafgaande periode. Hieruit valt af te leiden dat de prijzen met 4.6% zijn gestegen tegen +4.2% in periode 8. Gedurende het jaar zijn de prijzen gestaag opgelopen. In 2017 bedroeg die nog gemiddeld 1% en vanaf januari 2018 zijn de prijzen opgelopen van +2.9% naar de huidige +4.6%.

De administratieve sector laat vrijwel geen groei zien in het aantal gewerkte uren, maar de omzet ligt wel 3.8% hoger.

In de voor Brunel meer belangrijke sectoren Industrie en Technisch neemt het aantal uren toe met 1.5% met een omzetstijging van +6.5% en 5.4%. Hier nemen de prijzen toe met 5.0% en 3.8%.



Brunel haalt ongeveer 25% van zijn omzet uit Nederland. In H1 steeg de omzet in Nederland met 16.7%. De bruto winst nam met 17.3% toe, dus hier zien we de prijsontwikkeling al enigszins terug. Bij de verder oplopende prijzen zullen de marges ook verder oplopen.



Overigens heeft Rio Tinto recentelijk een groot investeringsproject aangekondigd in Australië. Traditioneel is Brunel hier sterk gepositioneerd en heeft zijn positie verder versterkt via de recentelijke overname van SES Labour Solutions.