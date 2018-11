SBM Offshore « Terug naar discussie overzicht

Reuters : Petrobras wil zelf (weer) offshore platforms gaan bouwen.Petrobras’ director for production and technology development Hugo Repsold :"Now Petrobras is getting more financially healthy and it will begin making platforms,” he said, adding that all platforms needed through 2022 have already been contracted out."The move would mark a departure from recent practice by the world’s most indebted oil company of leasing platforms from companies like SBM offshore or BW Offshore.bron : www.reuters.com/article/petrobras-pla... Dat er bij Petrobras weer geld is voor het ontwikkelen van offshore platforms, is goed nieuws. De conclusie dat zoiets ten koste gaat van BW Offshore en SBM Offshore, lijkt me onjuist -alleen al omdat SBM kan omschakelen van langjarige lease naar bouwen en overnemen-.