PostNL « Terug naar discussie overzicht

Onze omzet explodeert, maar we verdienen er niets aan'

Pakketbezorgers pikken het niet langer. De pakketmarkt groeit al jaren stormachtig, maar hun tarieven zijn zo laag dat fatsoenlijke ondernemers er niet van kunnen bestaan, zegt brancheboegbeeld Willem Snel in een interview met deze krant. Komen de vier 'pakketreuzen' PostNL, DPD, GLS en DHL niet over de brug met eerlijke verhogingen, dan volgen er acties.



Willem Snel, voorzitter van de branchevereniging van pakketbezorgers.

Snel is voorzitter van de Belangenvereniging voor Pakketdistributie (BVPD) en vertegenwoordigt een achterban van 150 bezorgbedrijven met 2500 werknemers. Namens hen onderhandelt hij deze week met de directie van PostNL over betere voorwaarden. Tot nu toe vermeed de koepel de publiciteit; het ligt gevoelig om je grootste opdrachtgever publiekelijk ter verantwoording te roepen. Snel: 'Als je een grote mond had, kreeg je al gauw te horen: voor jou vijf anderen.'



Gevangen tussen twee kwaden

Maar het tij is gekeerd, zegt hij. De omzetten van internetwinkels exploderen, de arbeidsmarkt wordt alleen maar krapper, en er is inmiddels nauwelijks nog een chauffeur te krijgen. 'Bij normale marktwerking gaan de prijzen dan omhoog. Bij ons niet.' Met Black Friday, Sinterklaas en Kerst voor de deur — verreweg de drukste periode van het jaar voor bezorgers — valt een bevriezing van de prijzen voor de pakketreuzen niet meer vol te houden, verwacht hij.



'Wij zitten nu gevangen tussen twee kwaden: wie netjes volgens de cao overuren en zaterdagtoeslag betaalt, loopt langzaam leeg. Dat doet ongeveer 15% van onze branche. De grens is bereikt.' Snel verwijst naar de controles van de cao-politie van vakbond FNV. Die tonen dat een groot deel van de bezorgingsbranche de regels aan zijn laars lapt: bij de eerste honderd controles bleek geen enkele ondernemer de cao te volgen.



Cowboys

Inmiddels liggen er tweehonderd dossiers van overtreders bij de vakbond, erkent Snel. 'De FNV heeft onvoldoende mankracht om het allemaal te verwerken. Maar eigenlijk juich ik die acties alleen maar toe. Het probleem ligt niet bij de vakbond, maar bij de pakketreuzen die de deur openzetten voor cowboys.' Snel wil niet alleen zijn opdrachtgevers wakker schudden, maar ook het grote publiek, zegt hij. ‘Ook de consument moet beseffen dat gratis bezorgen niet gratis is.’

Welke acties de bezorgers overwegen, kan Snel niet zeggen. Staken behoort niet tot de mogelijkheden voor een ondernemer, protesteren bij distributiecentra wel. Zijn dreigement wordt inmiddels serieus genomen: Waar zijn koepel lang werd genegeerd of afgescheept met middelmanagers van de pakketreuzen, zit Snel deze week om tafel met de Benelux-directeur pakketten van PostNL.



Internetwinkelen

Een doorbraak moet op zeer korte termijn volgen; Snel wijst erop dat de afgelopen periode vijf faillissementen zijn uitgesproken in zijn branche, en voorspelt dat er meer zullen volgen ondanks de explosieve groei.



De ondernemer uit Oudewater begon zelf veertien jaar geleden zijn eigen pakketbezorgingsbedrijf, toen de internetcommercie nog in de kinderschoenen stond. Inmiddels zijn Nederlanders in Europa koplopers internetwinkelen geworden en heeft hij 25 bestelbussen rondrijden door de Lopikerwaard. Ondanks de sterke groei van de markt is het steeds moeilijker voor Snel en zijn collega’s om een gezond bedrijf te runnen. ‘Je omzet kan wel stijgen, maar je verdient niets.’

Flutprijzen

Marktleider PostNL en andere partijen wijzen naar de prijsdruk die grote webwinkels als CoolBlue en Bol.com uitoefenen, maar dat vindt Snel geen overtuigend argument. 'Dat is een commercieel spel. Wij moeten niet de dupe worden van de flutprijzen die PostNL ophaalt bij CoolBlue en Bol. Het gaat mij om rechtvaardigheid. Het kan niet zo zijn dat je zes dagen per week een bedrijf moeten leiden, maar geen rendement maakt.'

Zelf denkt Snel nog niet aan stoppen. 'Dan kan niet zomaar. Dat wil je ook niet tegenover je personeel. Die hebben ook allemaal kinderen en een hypotheek.' Hoeveel bedrijven in zijn achterban op omvallen staan, durft Snel niet te zeggen. 'Met dat soort onderwerpen loopt niemand te koop. Dat nieuws wordt eigenlijk altijd tot het laatste bewaard.'





Reactie PostNL: 'gezamenlijk groeien en profiteren'In juli kwam marktleider PostNL als eerste met nieuwe tarieven, waardoor de gemiddelde omzet voor onderaannemers met 3% zou stijgen. Het bod was echter volstrekt ontoereikend volgens de BVPD. ’Het is een serieuze stap van PostNL, maar zeker niet voldoende’, aldus Snel. Volgens de BVPD moet PostNL 10% tot 15% meer betalen voordat er sprake is van een eerlijk tarief.PostNL laat in een reactie weten het 'heel belangrijk' te vinden dat alle pakketbezorgers in dienst volgens de cao betaald worden. 'Het is een voorwaarde om met ons te werken. Uit onze inventarisatie blijkt dat een groot deel van de ondernemers dit doet.' Het bedrijf stelt dat zijn tarieven de afgelopen vijf jaar met 20% zijn gestegen. 'Per juli hebben we wederom aanpassingen doorgevoerd die tegemoetkomen aan de aangedragen knelpunten.'Uitgangspunt is altijd dat klanten, ondernemers en PostNL 'gezamenlijk groeien en profiteren', aldus een woordvoerder. 'Wij staan voor goed opdrachtgeverschap, ook in deze sterk concurrerende markt. Wij nemen daarin onze verantwoordelijkheid en betalen een concurrerend tarief.' Het bedrijf zegt verder het beeld van een angstcultuur niet te herkennen. 'Wij waarderen de ondernemers en bezorgers waarmee we werken. Een groot deel werkt al jaren met ons samen, op basis van vertrouwen en respect. Minimaal eens per jaar spreken we hen over bezorgwijken en tarieven. Of zoveel vaker als de ondernemer dat wil.'

