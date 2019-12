arGEN-X « Terug naar discussie overzicht

Tijd voor een nieuw draadje.

Opgericht in 2008 is de huidige beursfase in feite een consolidatie, op een breukvlak tussen veelbelovend naar uitbraak of teleurstelling.



Koersdoel op EUR 86 van DeGroofPetercam is realistisch.

Het voormalige Petercam bracht liquiditeit in de handel van arGEN-X in 2014, zij kennen het bedrijf en het aandeel voldoende.



US analisten is een ander verhaal, nu de beurshandel in de US die van de EuroNext Brussel overtreft is prijsvorming voor het aandeel steeds meer US centric. Dat kon er nog wel eens toe leiden dat de koers weer terugkeert tot EUR 86 voor jaareinde.