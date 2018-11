Josti,



Alternatieven zijn er genoeg:

Ik zit (nog vrij klein) al een aantal jaar bij DeGiro en is eigenlijk prima. Al komen de jaaropgaves standaard wel erg laat en is de service niet van het niveau van Alex. De kosten zijn echter zo fors lager dan de rest, dat het een vrij redelijk alternatief is.



Interactivebrokers heb ik ook e.a. staan. Het systeem is wel even wennen, maar goed te doen. De vaste fee is vergelijkbaar met Alex, zo'n 9-10 euro per maand als je niet handelt. De jaarlijkse overzichten zijn wel een farce. Ze zijn zo onoverzichtelijk dat als je zelf niets bijhoudt, je door de bomen het bos niet meer ziet. Lynx is het Nederlandstalige broertje van IB. Het is volgens mij wat duurder dan IB, maar zeker goedkoper dan Binck.

Mocht je beleggingsfondsen aanhouden dan is Fitvermogen een 'kosteloos' alternatief. Wel kun je er alleen NN fondsen aanhouden volgens mij, maar daar zitten zeker ook pareltjes tussen.