Pharming « Terug naar discussie overzicht

quote: SijmendeVries schreef op 19 sep 2018 om 09:13:

Goedemorgen Pharming-volgers,



Ik begrijp dat sommigen mijn post van 07:00 hier op het forum gemist hebben. Bijgaand nogmaals de tekst van het persbericht dat we vanochtend hebben verzonden m.b.t. de reactie van de FDA op onze sBLA voor de uitbreiding van de indicatie van Ruconest met profilaxe. De FDA verzoekt om aanvullende klinische studie-gegevens.



Met vriendelijke groet,



Dr. Sijmen de Vries, CEO Pharming Group NV

---------------------------------------------------





Pharming ontvangt Complete Response Letter van FDA



Verzoek tot aanvullende klinische onderzoeksgegevens voor profylaxe van erfelijk agio-oedeem



Leiden, 19 September 2018, Pharming Group N.V. (“Pharming” of “de Onderneming”) (Euronext Amsterdam: PHARM) maakt bekend dat het een zogeheten Complete Response Letter (CRL) van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft ontvangen met betrekking tot de aanvullende Biologics License Application (sBLA) voor RUCONEST® [Recombinant Humane C1 Esterase Remmer/ conestat alfa] voor uitbreiding van de huidige indicatie met profylaxe (het voorkomen van aanvallen) bij patiënten met erfelijk angio-oedeem (HAE).





Na feedback van de FDA op twee afgeronde onderzoeken met RUCONEST® voor profylaxe van HAE-aanvallen, diende Pharming in november 2017 een sBLA in ter uitbreiding van de reeds goedgekeurde indicatie. De fase 2-studies, een open-label onderzoek en een gerandomiseerde, dubbelblind, placebo-gecontroleerde studie met behandelingsperioden van 4-8 weken, toonden consistente werkzaamheids- en veiligheidsresultaten.



In januari 2018 beoordeelde de FDA de aanvraag als voldoende compleet voor een ??inhoudelijke beoordeling van de fase 2-gegevens. Op basis van die beoordeling vraagt de FDA thans om een aanvullend klinisch onderzoek om de effectiviteit van Ruconest bij HAE-profylaxe verder te kunnen evalueren.



Dr. Bruno Giannetti, MD PhD, Chief Operations Officier van Pharming zegt: "Hoewel de FDA-beslissing van vandaag niet in lijn is met wat we voorzagen, kijken we uit naar samenwerking met de FDA om aanvullende klinische gegevens te genereren die nodig zijn om patiënten toegang te geven tot Ruconest voor HAE-profylaxe”.



Dr. Sijmen de Vries, CEO van Pharming zegt: “Voor ons is dit een tegenslag, zij het een beperkte. Pharming blijft de HAE-gemeenschap bedienen. We gaan door met, en hebben de middelen noodzakelijk voor de de ontwikkeling van innovatieve en meer gebruikersvriendelijke toedieningsmethoden voor de acute behandeling en profylaxe van HAE ter verbetering van de zorg voor patiënten, overeenkomstig onze uiteenzetting tijdens de Capital Markets Briefing in juni van dit jaar”.



– E I N D E P E R S B E R I C H T –

Beste Sijmen,Je hebt veel goede dingen gedaan de afgelopen jaren, en het bedrijf letterlijk uit de afgrond gered. Het is dan ook extra wrang dat deze Profylaxis tegenslag en het uitblijven van de veelbelovende voortgangsreportages (met name Basel) zo lang op zich laten wachten.We kunnen over veel 'als-dan' scenarios speculeren, maar het moet gezegd dat je sinds de presentatie in New York de bal hebt laten vallen. Simpel te weinig gecommuniceerd. Het vervelende is dat wij allen afgerekend worden op onze laatste prestatie, en in dit geval vele particuliere aandeelhouders op jou laatste prestatie.Een korte herhaling wat ik zojuist op het andere forum heb gepost:En na jarenlange bevlogen betrokkenheid bij het bedrijf, zeg ik nu: Het wordt tijd dat de mogelijkheden van het platform te gelden worden gemaakt, maar daarvoor is meer nodig dan wat de inkomsten van Ruconest momenteel waar kunnen maken, gezien de schuldendruk op de balans.Ik moedig je dan ook aan om actief op zoek te gaan naar een geschikte overnamekandidaat, en het stokje door te geven.Dat moet dan wel snel gebeuren, want momenteel is Pharming aangeschoten wild.Wellicht dat Onno zich op dit koersniveau geroepen voelt ons een bod toe te werpen? Zeker na hun successen de afgelopen tijd. En wat Pharming te bieden heeft, zal meer zekerheid geven aan Galapagos en blijft de boel alsnog voor een groot deel in nederlandse handen.Er zijn ongetwijfeld gegadigden die al interesse getoond hebben,en ik persoonlijk zie de kansen voor Pharming en haar medische toepassingen eerder tot uitdrukking komen bij een grote speler dan waar Pharming onafhankelijk toe in staat is.Mijn substantiele deelneming staat bij deze dan ook in de etalage, en ik moedig je aan om via deze weg aandeelhouderswaarde te creeren. Je hebt volgens mij alles - en meer gedaan wat je kon doen voor Pharming, tijd voor een verse aanpak.Papaji