Beste lezers,Ik schrijf regelmatig out of the money calls. Dat geeft marginverplichtingen, maar het geeft ook leuke premies in het laatje. Voorbeeld: calls 100 heineken, calls 55 & 60 unilever, asml 250 & 300. Daar tegenover soms een enkele put.



Nu heeft Abn Amro besloten dat beleggers beschermd moeten worden in het kader van zorgplicht, zodat ik op de lange termijn kan voldoen aan mijn verplichtingen.

Daartoe wordt de margin op een geschreven put of call verdubbeld (voor in the money) en tot 8x zo hoog voor out of the money calls of puts.



Hierdoor wordt mijn marginverplichting van 150.000 verhoogd naar zo'n 500.000 tot 800.000, is mijn inschatting. En dit per 19 januari.

Doordat Abn Amro will dat ik op lange termijn kan voldoen aan mijn verplichtingen, gaat zij eerst even regelen dat ik op korte termijn NIET meer kan voldoen... wat een GEWELDIG KLANTVRIENDELIJK beleid !!!!!!!!!!



Nu staat er in de Algemene Voorwaarden Beleggen van deze geweldige bank, in

voorwaarde 1.6 punt 1 en 3 (over wijzigingen):



"Wat gebeurt er als de bank de Voorwaarden

Beleggen ABN AMRO wijzigt?

1.De bank kan deze voorwaarden wijzigen door deze

aan te passen aan:

elke andere verandering van omstandigheden of

opvattingen die maakt dat de bank een redelijk

belang bij de wijziging heeft

3.

De bank kan deze wijzigingsmogelijkheid niet

gebruiken voor wijzigingen die in totaal het evenwicht

tussen uw rechten en de rechten van de bank aanzienlijk

en ongerechtvaardigd in uw nadeel zouden verstoren.

De bank kan deze wijzigingsmogelijkheid niet gebruiken voor wijzigingen die in totaal het evenwicht tussen uw rechten en de rechten van de bank aanzienlijk

en ongerechtvaardigd in uw nadeel zouden verstoren."



Het lijkt mij evident dat ABNAMRO bovenstaande regel 3 op een bizar grove wijze schendt.



Ik heb een e-mail gestuurd, maar verwacht er niet veel van. Op twitter las ik al een bericht van iemand die van het kastje naar de muur gestuurd wordt, er wordt door AbnAmro niet eens inhoudelijk gereageerd.



Dit wordt een rechtszaak of ik ga met mijn hele hypotheek, krediethypotheek en beleggingen over naar een fatosenlijke bank. Dat (beide) gaat wel wat kosten...

Wie procedeert met mij mee?