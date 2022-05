Niet zo heel veel volgens mij.



De winstmarges staan op dit moment op een all-time high van 11,6%. Arend Jan laat regelmatig grafieken zien hoe de huidige koersstijgingen gedragen worden door daadwerkelijke winsten.



Punt is echter dat de lange termijn winstmarges rond de 8,2% liggen en normaal gesproken altijd hiernaar terug keren. (ook als ze eronder liggen) Dit is geheel logisch in een vrije markt systeem. Immers als er ergens goed geld te verdienen valt zullen er nieuwe toetreders komen die ook een stuk van de taart willen.



Op dit moment is er echter de situatie dat bedrijven veel geld over hebben en daarmee aandelen inkopen. De grote buybacks die ook de koersen zouden doen stijgen.



Overal is goedkoop geld beschikbaar, met extreem lage rentes. Op spaargeld wordt geld verloren. Toch wordt er niet geïnvesteerd ! Er wordt niet geprobeerd een stuk van die taart te krijgen.

De werkloosheid staat op een all-time low en toch gaan de lonen niet omhoog. (in Japan lijkt ze nu eindelijk een beetje te gaan stijgen) Werknemers proberen dus nog niet een stuk van die taart te krijgen.

Beide fenomenen zijn vreemd met de zeer hoge winst marges die er zijn.



Economisch gezien klopt er dus iets niet. In een vrije markt zou er altijd een beweging naar evenwicht moeten zijn. Dus hogere lonen, hogere investeringen en lagere winstmarges. Toch gebeurt dit niet.

Ik heb geen flauw idee waarom.



Echter stel de huidige omzet op 100, winstmarge op 11,6% en een k/w van 18 en dan krijg je een koers van €208,80.

Bij een recessie daalt de omzet naar 85, de winstmarge naar het langjarige gemiddeld van 8,2% en de k/w verhouding naar 14. Dan krijg je een koers van €97,60.



Er is dus niet veel nodig om de koersen te doen halveren. Een normale recessie, of weer normaal functionerende vrije markt lijkt voldoende te zijn.



Uiteraard is het ook mogelijk dat de economie blijft groeien terwijl de lonen omhoog gaan en de winstmarges normaal worden. Dan krijg je bv omzet op 115, winstmarge 8,2% en een k/w van 16 (omdat winstmarges "onder druk staan"). Dan krijg je een koers van €150,88.



Nog steeds een daling van 30%. De enige manier om de komende 10 jaar nog wat ter verdienen met indexbeleggen is als de huidige onbalans van te lage lonen, te hoge winstmarges en gebrek aan investeringen terwijl we geld verliezen op ons spaargeld nog 10 jaar in stand blijft terwijl de economie blijft groeien.



Dit is in feite een omschrijving van de shiller p/e in woorden uitgelegd denk ik.



M.a.w zal het nu anders zijn ?