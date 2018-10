Fondsbeheerders hekelen afschaffing dividendbelastingParticuliere belegger bijt in stofDoor Edwin van der Schoot6 min geleden in FINANCIEELHet afschaffen van de dividendbelasting heeft onbedoeld nadelige gevolgen voor Nederlandse particuliere beleggers. Zij verliezen gezamenlijk tot €130 miljoen aan belastingteruggaven, zegt brancheorganisatie Dufas.„Particulieren die beleggen in beleggingsfondsen verliezen de mogelijkheid om in het buitenland afgedragen dividendbelasting te verrekenen met hun inkomstenbelasting in Nederland”, legt Hans Janssen Daalen uit. Hij is directeur van Dufas, de branchevereniging van 58 vermogensbeheerders en asset managers die in Nederland actief zijn.De Dutch Fund and Asset Management Association vertegenwoordigt naar eigen zeggen 95% van het belegde vermogen van de markt en roept op tot een uitzonderingspositie voor beleggingsfondsen.Momenteel is het zo dat er geen fiscaal verschil is tussen een particulier die rechtstreeks in buitenlandse aandelen belegt, en een particulier die dat doet via een fonds van bijvoorbeeld Achmea, Robeco of Actiam. In beide gevallen wordt over de dividenduitkeringen in het buitenland in de regel dividendbelasting ingehouden. Dat gebeurt alleen niet wanneer het betreffende buitenland geen dividendbelasting voor aandelenfondsen kent, zoals Groot Brittannië.De particulier die zelf rechtstreeks belegt, verrekent die in het buitenland geheven dividendbelasting met zijn inkomstenbelasting in Nederland. Daar verandert niets aan.Particulier de klosVoor de particulier die in een beleggingsfonds belegt, zit het fiscaaltechnisch net iets anders in elkaar. Net als particuliere beleggers die rechtstreeks beleggen, kan een beleggingsfonds - mits gekwalificeerd als fiscale beleggingsinstelling (FBI) - via het achterdeurtje van de zogeheten afdrachtsvermindering de in het buitenland geheven dividendbelasting verrekenen met de Nederlandse dividendbelasting. Dat kan na afschaffing van die dividendbelasting in ons land echter niet meer, weet Dufas. Janssen Daalen: „Daarmee verliest de particuliere fondsbelegger een deel van zijn nettorendement.”Janssen Daalen heeft bij het Ministerie van Financiën vergeefs om aandacht gevraagd, zegt hij. Zo heeft het kabinet op Kamervragen geantwoord dat de dividendbelasting handhaven voor 300 tot 400 inhoudingsplichtigen niet opweegt tegen de uitvoeringskosten en dat handhaving leidt tot een budgettaire derving, en ’dat soortgelijke regelingen in het buitenland ook niet bestaan’, aldus een woordvoerder van Financiën. Dufas becijfert nu dat beleggende huishoudens in Nederland voor €130 miljoen het schip in gaan door dit verlies aan belastingteruggaven. Ofwel een rendementsverlies van 0,3 tot 0,5% per jaar, aldus Dufas.In Nederland beleggen volgens Kantar TNS 1.385.000 huishoudens, veel via beleggingsfondsen. Janssen Daalen: „Beleggingsfondsen maken het de particuliere belegger mogelijk te beleggen volgens het principe van risicospreiding via een groter, gemeenschappelijk fonds, dat voor hen belegt. Zo wordt echter onbedoeld op eigen houtje beleggen gestimuleerd.”Beleggingsfondsen hebben onder het FBI regime in beginsel recht op toepassing van dezelfde buitenlandse bronbelastingtarieven als de Nederlandse particuliere belegger (vaak 15%). Dufas vreest dat verdragslanden de afschaffing van de dividendbelasting op deze jaarlijkse winstuitkeringen aangrijpen om deze Nederlandse beleggingsfondsen de toegang tot de belastingverdragen te ontzeggen. „Ook gaat het ten koste van het vestigingsklimaat van Nederland voor beleggingsfondsen, één van de laatste internationaal aansprekende onderdelen van de sector in Nederland”, aldus Janssen Daalen.Financiën zegt op Prinsjesdag met een uitgebreidere toelichting te komen.