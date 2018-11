2)

Stelt u zich nu voor, u leeft in een middelgrote stad met 200.000 inwoners. Ieder jaar worden 216 van uw plaatsgenoten vermoord. 36 van deze mensen vinden de dood door foltering. Het volgende jaar gebeurt hetzelfde en het jaar daarop weer. Het is bijna niet voor te stellen wat de impact van dit menselijke lijden is op een gemeenschap.



Etnische quota



Nadat het Apartheidsregime ten val kwam, leek het er even op dat Zuid-Afrika een tijd van multiculturele harmonie zou ingaan. Een groot deel van haar beleid is echter gebaseerd op “equality of outcome”, het idee dat iedereen moet eindigen met hetzelfde resultaat, ongeacht afkomst, talent of inspanning. Dit klinkt op het eerste gehoor onschuldig, maar heeft in de praktijk tot een diepgeworteld racisme geleid.



Zo eist de Zuid-Afrikaanse door de ANC gedomineerde overheid van bedrijven dat zij maximaal 8% blanke werknemers hebben, waarbij de 8% een weerspiegeling is van de blanke populatie in Zuid-Afrika. Voor bedrijven leidt dit tot problemen omdat kennis en kunde vooral te vinden zijn bij de blanke bevolking. Voor blanken leidt dit tot persoonlijke misère, omdat zij ontslagen worden om bedrijven aan de meedogenloze quotas te kunnen laten voldoen.



Een politicus als Julius Malema van de EFF, goed voor 25 van de 400 parlementszetels, gaat nog een stap verder in zijn racisme. Op partijbijeenkomsten zingen ze het lied ‘Kill the Boer’, waarbij de partijleden met dans en zang het doden van Boeren verheerlijken. Het is niet moeilijk voor te stellen hoe mensen, opgezweept tot geweld en haat, een uitje maken om een van hun menselijkheid ontdaan Boerengezin te martelen en af te slachten.



Oneerlijke verdeling



In zijn stuk beweert Vermeulen dat blanken nog bijna tweederde (72%) van het land in handen hebben. Dit is gebaseerd op data die ook wordt gebruikt door het EFF en president Ramaphosa. Deze percentage is incorrect en wel om drie verschillende redenen..



Ten eerste is uitsluitend het bezit van prive-grond meegenomen in de berekening. Als je kijkt naar het gehele land, dan blijkt geen sprake te zijn van 72%, maar van 22%.

Ten tweede verschilt de kwaliteit van het agrarische land enorm. De grond in het westen is droog en moeilijk te bewerken. Het grond in het oosten is vruchtbaar. Gebieden in het westen worden gezien als vier keer minder waardevol. Blanke boeren zijn sterk vertegenwoordigd in het westen.

Veel landoverdracht van blanken naar zwarten heeft al plaatsgevonden. Deze overheveling is niet meegenomen in de cijfers. Het percentage overgeheveld land is ongeveer 28%. Vooral waardevol land in het oosten is hierbij overgegaan van blanke naar zwarte handen.



Onteigening



De Zuid-Afrikaanse overheid heeft zichzelf wijsgemaakt dat land in bezit van de blanke Boeren het economische walhalla in de weg staat. Daarom acht zij het nodig dat dit land onteigend wordt en overgedragen aan zwarten. In navolging van Zimbabwe is president Ramaphosa van het ANC bezig met een wet waarbij onteigening zonder compensatie kan plaatsvinden. In gewone mensentaal: het land van Boeren kan afgepakt worden, zonder dat zij er een cent voor terugkrijgen.



Veel Boeren zien de dreiging van de aanstaande wet als een zwaard van Damocles boven hun hoofd hangen. In combinatie met de terreur van de Plaasmoorde, pakken sommigen toch maar de magere compensatie van het huidige onteigeningsbeleid. Iets is beter dan niets, zo denkt men, weliswaar met het mes op de keel.

NRC framet extreemrechts fabeltje



Vermeulen kan het niet laten om oprechte zorgen om de Plaasmoorde af te schilderen als een extreemrechts fabeltje. Twee woordvoerders van de Boeren, Kriel en Roets, worden door de rector van de universiteit van Witwatersrand Adam Habib afgeserveerd als een soort Hitler. De ontmenselijking waaraan Habib zich schuldig maakt is een goed voorbeeld van de manier waarop Zuid-Afrika omgaat met haar Boeren. De tegenpartij afschilderen als minderwaardig en leugenachtig betekent in ieder geval dat je niet met ze hoeft te praten, of er aandacht aan hoeft te schenken. Wel zo makkelijk.



Your associations in the US prove what disgusting human beings you truly are. You are an embarrassment to SA & its constitution. Every nation has somebody who reflects its worse side. The Germans had Hitler, the Ugandans, Amin, apartheid SA, Verwoed, and current SA the two of you

— Adam Habib (@AdHabb) May 9, 2018



Stop met doodzwijgen



Zuid-Afrika, ooit een supermacht, staat bovenaan de wereldranglijsten op het gebied van kommer en kwel. Haar economie is danig in de modder vastgelopen. De Zuid-Afrikaanse overheid zoekt liever naar verraders in eigen land dan dat zij de hand in eigen boezem steekt. De vijand is gevonden in de vermaledijde Boeren die in verband worden gebracht met het voormalige Apartheidsregime. Als het grondbezit van van de Boeren wordt afgenomen, moet alles goed komen. Dat dit een illusie is, is evident. Ondertussen moeten de Boeren vrezen voor lijf en leed en een leven in de goot. De Boer is duidelijk niet langer welkom in Zuid-Afrika. De regering van hun geboorteland heeft zich tegen hen gekeerd.



Het is hoog tijd dat de Nederlandse regering en de media stoppen met het doodzwijgen van de Plaasmoorden. Deze doelgerichte golf van geweld is geen “verzinsel van rechts”. Net als Trump heeft gedaan zou het kabinet-Rutte haar bezorgdheid moeten uiten over het structurele geweld jegens de Boeren en moeten aandringen op onderzoek en een menswaardige en rechtsstatelijke behandeling. Er is veel voor te zeggen om van hun land verjaagde en in hun voortbestaan bedreigde Boeren in ons land als vluchteling welkom te heten.