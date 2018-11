RoodMicrotec « Terug naar discussie overzicht

quote: aextracker schreef op 25 aug 2018 om 10:30:

Een nieuwe draad met een nieuwe kans voor inhoudelijke posts omtrent deze nederlandse penny met 73 Mln uitstaande aandelen bij een omzet van Euro 12 Mln, waar recent bescheiden winst mee werd gerealiseerd in H-1.

Een mogelijkheid is om de KW (ontwikkeling) te beoordelen.De KW is de berekening van de koers per aandeel gedeeld door de winst per aandeel.Hoe hoger de KW, hoe relatief duurder het aandeel gewaardeerd wordt.Er moet bij Rood winst gemaakt worden, wil de KW voor Rood berekend kunnen worden :).Dat was recent het geval. Rood maakte winst en groeide qua omzet.Er staan bij Rood afgerond 73 Mln. aandelen uit.De koers bedraagt actueel euro 0.28\aandeel.Bij een winst van Euro 1 Mln\jaar (250K\kwartaal) kom je uit op eenwinst van euro 0.0136\aandeel.De KW verhouding is dan ; 0.28 gedeeld door 0.0136 = 20.6 als kengetal.Voor bedrijven als Rood wordt bij overnames gemiddeld \ geschat 6 - 12 keer de winst betaald (of wat de gek ervoor geeft).Kijkend naar het sector gemiddelde (excl. pennyfondsen) ligt de KW hoger.Waarderingen bij pennyfondsen blinken niet uit in reguliere waarderingsgrondslagen i.r.t. beoordeling van koerswaarde. Deze wordt eerder bepaald door verwachtingen en sentimenten.Conclusie o.b.v. "een waarderingsgrondslag" bij Rood;Bij het huidige aantal uitstaande aandelen, moet Rood een Ebit van 0.028 \ aandeel = Euro 1,9 Mln moeten, wil het de koers van Euro 0.28\ aandeel o.b.v. een reguliere KW waardering rechtvaardigen.Met dat perspectief is het aardig om de trend van "voor incidenten geschoonde volgende cijfers" te beoordelen. In de winst van H-1 zaten forse eemalige (CEO afkoop)kosten en enkele baten (verkoop land en aflossing van leningen)Bij een door het bestuur beoogde\ten doel gestelde omzet van Euro 18 Mln in 2020, is 10% winst over de dan gerealiseerde omzet gelijk aan de basis om tot een "reguliere, normale KW waardering te komen".T.g.v. de financiering zullen er vanuit warrantconversie aandelen bijkomen komende jaren (zie daartoe de persberichten.Daarmee kom de lat qua winst hoger dan de Euro 1.9 Mln te liggen, om tot een KW van "let's say 10" te komen.Het wachten is daarmee op de volgende cijfers om tot bijstelling van de bovengenoemde (verwachte) waardering(s benadering) te komen.Tracker