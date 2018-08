Zijn er mensen die in Adidas beleggen? Er is namelijk nogal wat aan de hand met dit aandeel, niet alleen Adidas overigens maar in het algemeen alle grote sportmerken. Ik ben zelf 54 jaar en ken Adidas natuurlijk van vroeger als een sportmerk, maar de laatste jaren is het meer en meer een mode merk aan het worden. Kijk eens om je heen als je buiten bent en je ziet steeds meer mensen in Adidas / Nike / Under armour / Puma lopen. Adidas speelt daar heel goed op in en heeft zodoende een explosie meegemaakt en dat is nog maar het begin van iets heel moois. Het merk wordt omhelst door het grote publiek, niet alleen door de sport mensen op deze aardbol maar ook de mode bewuste tieners, ouders en senioren genieten van de producten, wereldwijd! Na de aanstelling van de nieuwe CEO bij adidas, Kasper Rorsted, heeft de onderneming het beter en beter gedaan en weet de CEO steeds weer zeer goede resultaten te boeken. En dat is nog maar het begin zoals hij aangeeft!

