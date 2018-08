Ik wilde deze once in a lifetime tip toch even met jullie delen. Aegean marine petroleum is een enorme buy!! Gisteren +20% nu op +10%. Dus je moet even goed timen en bij een dipje misschien kopen. Koers nu rond de 2 USD. Is minstens 3 usd waard. Aandeel kan soms ook hard dalen dus lekker vasthouden (minimaal paar maandjes zou ik zeggen).

Ik wilde deze once in a lifetime tip toch even met jullie delen. Aegean marine petroleum is een enorme buy!! Gisteren +20% nu op +10%. Dus je moet even goed timen en bij een dipje misschien kopen. Koers nu rond de 2 USD. Is minstens 3 usd waard. Aandeel kan soms ook hard dalen dus lekker vasthouden (minimaal paar maandjes zou ik zeggen).