Fagron « Terug naar discussie overzicht

Fagron persbericht 3 augutus 2018Fagron realiseert organische omzetgroei van 8,5%Organische omzetgroei in alle regio’sGroeiversnelling in Noord- en Zuid-Amerika in Q2Hoofdpunten - Financieel• REBITDA1 steeg met 1,1% (+6,9% tegen constante wisselkoersen) naar € 48,7 miljoen• Recurrente nettowinst steeg met 6,6% naar € 22,3 miljoen• Operationele kasstroom van € 34,4 miljoen• Netto financiële schuld/REBITDA-ratio van 2,72Strategisch - operationeel• Uitbouw organisatie om groei verder te versnellen• Opstart greenfield activiteiten in Canada in Q2• 25 innovaties geïntroduceerd tijdens Consulfarma in Brazilië• Steriele bereidingsfaciliteit in Wichita (VS) heeft licenties in 49 staten• Coöptatie Judy Martins als niet-uitvoerende bestuurder van FagronRafael Padilla, CEO van Fagron: “Fagron heeft sterk gepresteerd in het eerste semester van 2018. De organische omzetgroei tegen constante wisselkoersen steeg met 8,5% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In het tweede kwartaal van 2018 zien we een duidelijke groeiversnelling. De omzet tegen constante wisselkoersen in het tweede kwartaal steeg organisch met 10,0%, vooral gedreven door onze activiteiten in Noord-Amerika en Zuid-Amerika. De winstgevendheid van onze activiteiten in Europa en Zuid-Amerika was onverminderd sterk. In Noord-Amerika hebben we in het eerste semester fors geïnvesteerd en 43 nieuwe medewerkers aangenomen om het productaanbod in de 503B-faciliteit in Wichita versneld uit te bouwen om maximaal te profiteren van de groeimogelijkheden in de markt voor steriele bereidingen in de Verenigde Staten.De steriele activiteiten in de Verenigde Staten hebben in het eerste semester van 2018 een uitstekende ontwikkeling doorgemaakt. De omzet tegen constante wisselkoersen steeg met 27,5%. De sterke groei van de 503B-faciliteiten in Wichita wordt gedreven door een toename van het aantal klanten, de versnelde groei van het productaanbod alsook de toenemende controle van autoriteiten op het naleven van wet- en regelgeving voor 503B-faciliteiten. We zijn verheugd dat de nieuwe 503B-faciliteit in Wichita in 2018 licenties heeft ontvangen van de staten Californië en Indiana, waardoor het aantal nu op 49 staat.De verkoop van Essentials en Brands voor bereidingen in de Verenigde Staten is in het eerste semester van 2018 met 7,6% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Alle activiteiten hebben een bijdrage geleverd aan de omzetgroei. In het tweede kwartaal van 2018 zijn goede vorderingen gemaakt met de integratie van het Amerikaanse Humco, dat begin april 2018 door Fagron werd overgenomen. Met de integratie van Humco hebben we een sterke basis gecreëerd om onze marktpositie in de Verenigde Staten verder te versterken. In het derde1 EBITDA voor niet-recurrent resultaat.