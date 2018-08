Air France - KLM « Terug naar discussie overzicht

De koers is bijna 3 maanden onder de € 8 geweest. Op 07 mei daalde het van € 8,10 naar € 7,30 en dat was voor mij het punt om in AF te gaan speculeren. Echter, het dieptepunt was nog niet bereikt want een paar dagen later (10 mei) was het slechts € 7,06 waard en 11 juni werd het dieptepunt bereikt met € 6,782. Toch heb ik in totaal 3 ritjes op en neer meegemaakt en de laatste stukken verkocht (13 juli) voor € 7,278. Totale winst was ruim 3k. Pas eind vorige week ging de koers fors omhoog en persoonlijk verwacht ik nu wel een stijging richting de 10 euro. Ik had deze opmars niet zien aankomen. Die winst van 3k zou nu 5,5k zijn geweest, maar ach, ik ben tevreden en moet niet denken aan: had ik maar enz....Nu zit ik in Altice waarvan de cijfers morgenvroeg bekend worden gemaakt. Ben benieuwd.....