Tesla kan niet super snelladen bij FastnedDoor Harry van GelderSlecht nieuws voor Fastned. De momenteel best verkocht elektrische auto, Tesla model 3, kan niet snel laden (half uur) bij het snellaadstation. Volgens Fastned kunnen Tesla-auto’s wel sneller dan thuis laden, maar geen gebruiken van de supercharger.Dat blijkt uit het het bericht over de halfjaarcijfers van Fastned. De helft van de elektrische auto’s in Nederland is inmiddels een Tesla. Maar deze auto’s kunnen alleen langzaam laden bij Fastned, dat zichzelf ziet als het ‘pompstation’ van de elektrische auto in Europa. Tesla heeft zijn eigen snellaadplekken, die goedkoop zijn voor de eigen rijders omdat zij de stations subsidiëren met de aankoop van hun elektrische wagen. Volgens de website heeft Tesla inmiddels 28 laadplekken in Nederland. Fastned heeft 71 laadstations.Meer concurrentieNog meer slecht nieuws voor Fastned. Het concern krijgt steeds meer concurrentie van pompstations die ook laadpalen neerzetten. Fastned spant de ene na de andere rechtszaak aan om pomphouders hiervan te weerhouden, maar de rechter heeft Fastned al drie keer teruggefloten. Volgens de Nederlandse overheid en de rechters mogen pomphouders gewoon laadpalen bouwen, hetgeen bijvoorbeeld Shell ook van plan is om te gaan doen.De omzet van Fastned groeide dit jaar met 150% naar €467.770. Maar het verlies steeg ook flink van €2,0 miljoen naar een kleine €2,7 miljoen.Albert Heijn sluit aanGoed nieuws voor het bedrijf is dat het een Europese subsidie kreeg die kan oplopen tot €1,4 miljoen. Ook tekende het bedrijf een overeenkomst om bij drie Albert Heijn snelladers neer te zetten. Fastned hoopt dit jaar €30 miljoen op te halen bij investeerders om nieuwe laadstations te bouwen en om de gaten in de begroting te dichten. De cijfers van Fastned zijn nog niet gecontroleerd door de accountant. Goedgekeurde cijfers verschijnen pas begin 2019.

EU subsidieert private onderneming van zoon van Ruud Lubbers !=======================================================Fastned krijgt 1,4 miljoen euro subsidie van BENEFIC25 jul 2018 om 08:00 - Redactie IEXParticipatiesArtikelReactiesFastned heeft een subsidie toegekend gekregen van maximaal € 1.464.000 voor de bouw van 40 snellaadstations in Nederland, Vlaanderen en Brussel. De subsidie is afkomstig van BENEFIC, schrijft het duurzame snellaadbedrijf in een persbericht.MissieDe missie van Fastned is het versnellen van de transitie naar elektrisch rijden. Om dit te realiseren bouwt Fastned een Europees netwerk van snellaadstations waar alle elektrische auto’s snel kunnen opladen. Op dit moment heeft Fastned ruim 75 stations operationeel in Nederland en Duitsland.In het kader van BENEFIC wil Fastned op 40 additionele locaties in Nederland, Vlaanderen en Brussel snellaadstations bouwen waar tot 175 kW supersnel geladen kan worden. Door de realisatie van dit project krijgen elektrische rijders de vrijheid om door de gehele regio van Nederland, Vlaanderen en Brussel te rijden.Alle locaties zijn 24/7 publiek toegankelijk en geschikt voor alle elektrische auto’s, inclusief E-taxi’s en deelauto’s.Innovatief projectBENEFIC is een grensoverschrijdend en innovatief project. BEFENIC subsidieert onder andere de ontwikkeling van laadinfrastructuur gelegen direct aan of vlakbij het Europese kernnetwerk (TEN-T). BENEFIC wordt gefinancierd door het Connecting Europe Facility-programma (CEF) van de Europese Unie.