PostNL « Terug naar discussie overzicht

Zoals bekend wachten we publiekelijk op nadere instructies van de minister EZ aan de ACM hoe om te gaan met een fusieverzoek tussen PostNL en Sandd. Hoewel het voorstelbaar is dat de lijnen binnenskamers al helder zijn zullen de NL burgers daar nog even op moeten wachten.6 augustus gaan de boeken weer open. Na de UCOI-verlaging begin dit jaar zullen de cijfers redelijk in de prik moeten zijn. Iedereen is wel benieuwd hoe het internationaal gaat. Verwachting is ook een herhaalde oproep tot actie van de politiek.8 augustus ex-dividend datum. Conform communicatie zal interim-dividend 1/3 deel zijn van het dividend dat vorig jaar is uitgekeerd. 1/3 deel van EUR0,23 = minimaal EUR0,07 per aandeel. U kunt weer kiezen voor cash of aandelen. Consensus voor geheel jaar is overigens EUR0,24 dividend in 2018 (slotdividend in mei 2019), ca. 7,1% bij beurskoers van EUR3,88.Op 14 augustus wordt de nog uitstaande GBP177mln 7,5% bond afgelost met de TNT-gelden die nu niets opleveren op de balans. Dit gaat de cashflow van PostNL verhogen met ca. 14,5mln per jaar.Wanneer komt deze naar buiten? Dat is de grote vraag. De bespreking staat zsm na zomerreces op de agenda volgens mobile.twitter.com/rdantuma/status/10... Normaal gesproken wordt zon brief enige weken van te voren gedeeld met de 2de kamer, dus midden augustus? Inmiddels is de publieke opinie warm gemaakt voor veranderingen, dus daar zou het niet aan moeten liggen.Uiteraard nog niet bekend. Het zou niet onlogisch zijn dat PostNL ook (net als bij UPD) een 10%-cap krijgt op rendement uit zakelijke post ter voorkoming van monopolistisch gedrag. Wellicht mag PostNL na overname Sandd ook de prijsstelling voor burgers (7% volume) verlagen door de prijs voor zakelijke post (93% volume) iets te verhogen. Dan zouden ook oppositiepartijen als SP en PVDA in hun nopjes kunnen zijn? We gaan het allemaal zien.Mona Keijzer heeft voor het zomerreces al wel geregeld dat Sandd per 1-1-2019 echt moet voldoen aan de 80%-eis mbt arbeidscontracten. Dat wordt zonder overname dus meer risico het bedrijf binnenhalen en wellicht ook fors verlies maken. In dat geval wordt Sandd ook minder interessant voor PostNL ivm afvloeiingskosten. Daarom lijkt een deal in najaar 2018 de verwachting.Bottom-line: You are getting paid to wait...