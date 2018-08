De hogere tarieven bij Degiro zijn vandaag ingegaan. Heb ze er over gebeld. Uitgelegd wat dat in mijn geval voor invloed heeft op mijn rendement. (Opties openen en sluiten met drie cent er tussen leverde voorheen 1 euro en 30 cent op. Door verhoging van het tarief van 0,85 euro naar 1 Euro, levert dit nu nog slechts 1 euro op. Een rendementsverlies van maar liefst 30 procent.) Degiro weigert echter hierover te onderhandelen. Zij blijken pas bereidt te praten over kortingen, wanneer een klant minimaal tienduizend contracten per maand bij hen handelt. Kortom zij zoeken Daytraders ipv beleggers. Die slogan waarmee Degiro o.a. op Google adverteert ("Beleggen = Degiro") geeft dus, volgens mijn bescheiden mening geen correcte weergave van de doelstelling van dit bedrijf. Ik zou ze willen voorstellen om hun slogan te veranderen in; Daytraden = Degiro. Want als iemand tienduizend optiecontracten of meer per maand verhandeld, beheert die persoon in kwestie waarschijnlijk een miljarden vermogen of houdt zich uitsluitend bezig met DayTraden. Met "normaal" beleggen heeft dat dan volgens mij niets meer te maken. Maar ach, ik weet weer genoeg. Weet er misschien iemand nog een betrouwbare en betaalbare broker, waar je als "Normale" particuliere belegger nog wel welkom bent?

De hogere tarieven bij Degiro zijn vandaag ingegaan. Heb ze er over gebeld. Uitgelegd wat dat in mijn geval voor invloed heeft op mijn rendement. (Opties openen en sluiten met drie cent er tussen leverde voorheen 1 euro en 30 cent op. Door verhoging van het tarief van 0,85 euro naar 1 Euro, levert dit nu nog slechts 1 euro op. Een rendementsverlies van maar liefst 30 procent.) Degiro weigert echter hierover te onderhandelen. Zij blijken pas bereidt te praten over kortingen, wanneer een klant minimaal tienduizend contracten per maand bij hen handelt. Kortom zij zoeken Daytraders ipv beleggers. Die slogan waarmee Degiro o.a. op Google adverteert ("Beleggen = Degiro") geeft dus, volgens mijn bescheiden mening geen correcte weergave van de doelstelling van dit bedrijf. Ik zou ze willen voorstellen om hun slogan te veranderen in; Daytraden = Degiro. Want als iemand tienduizend optiecontracten of meer per maand verhandeld, beheert die persoon in kwestie waarschijnlijk een miljarden vermogen of houdt zich uitsluitend bezig met DayTraden. Met "normaal" beleggen heeft dat dan volgens mij niets meer te maken. Maar ach, ik weet weer genoeg. Weet er misschien iemand nog een betrouwbare en betaalbare broker, waar je als "Normale" particuliere belegger nog wel welkom bent?

ABM Financial News - 27/07/2018 (ABM FN-Dow Jones) Degiro heeft een goed halfjaar achter de rug. Het aantal retail transacties nam met 49 procent toe tot 8,7 miljoen. Inclusief professionele klanten kwam het aantal uit op 8.8 miljoen. Dat maakt de online broker vrijdag bekend. De omzet nam toe met 41 procent tot 27,2 miljoen euro. Zowel het eerste als het tweede kwartaal van 2018 zijn winstgevend afgesloten. In het eerste halfjaar zijn er 71.443 nieuwe rekeningen geopend. Het totaal aantal rekeningen groeide naar 317.633. Dit kwartaal is besloten om een correctie toe te passen over het gehele bestand voor gesloten rekeningen. Na deze correctie komt het totaal aantal geopende rekeningen uit op 305.195 per 30 juni 2018. Vanwege nieuwe Europese regelgeving gaat Degiro de tarieven per 15 augustus verhogen. Deze tariefsverhoging gaat maximaal achttien maanden duren

ABM Financial News - 27/07/2018 (ABM FN-Dow Jones) Degiro heeft een goed halfjaar achter de rug. Het aantal retail transacties nam met 49 procent toe tot 8,7 miljoen. Inclusief professionele klanten kwam het aantal uit op 8.8 miljoen. Dat maakt de online broker vrijdag bekend. De omzet nam toe met 41 procent tot 27,2 miljoen euro. Zowel het eerste als het tweede kwartaal van 2018 zijn winstgevend afgesloten. In het eerste halfjaar zijn er 71.443 nieuwe rekeningen geopend. Het totaal aantal rekeningen groeide naar 317.633. Dit kwartaal is besloten om een correctie toe te passen over het gehele bestand voor gesloten rekeningen. Na deze correctie komt het totaal aantal geopende rekeningen uit op 305.195 per 30 juni 2018. Vanwege nieuwe Europese regelgeving gaat Degiro de tarieven per 15 augustus verhogen. Deze tariefsverhoging gaat maximaal achttien maanden duren