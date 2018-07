Velen zullen direct afhaken omdat dit in wezen een onzinnige discussie is vanwege alle onzekerheden die gegeven de termijn daarin zit opgesloten.



Toch hoop ik voldoende mensen te prikkelen om hun negatieve/positieve gedachten te uiten op dit draadje waardoor er een levendige en interessante discussie ontstaat.



De andere draadjes geven ruimte genoeg om je uit te laten omtrent koersdoelen die binnen 12-18 maanden behaald kunnen worden.



Dat deze koersdoelen voor een groot gedeelte worden bepaald door de te realiseren omzetten, de daarbij te behalen marges en de daarvoor noodzakelijk aan te wenden OPEX leidend tot een EPS moge duidelijk zijn.

In dat opzicht benoem ik bewust 2025 als kernjaar omdat we daardoor verlost worden van de houdgreep EPS, EBITDA, DCF die in de tussenliggende periode en zeker in het begin tot grote verschillen in waardering kunnen leiden.



De door Tom2 aangegeven verdeling in huidige BU's kan daarbij een goed uitgangspunt zijn.



Wat is het marktpotentieel van Automotive/Enterprise gegeven de huidige verwachtingen.

Moet je Automotive en Enterprice inderdaad bezien als 1 BU.

Wat zijn de verwachtingen mbt tot de bruto marge die uit deze unit behaald kan worden.

Wat is de maximaal te verwachten OPEX van deze unit gezien het feit dat deze unit tot op heden verlieslatend is vanwege het feit, dat de OPEX harder groeit dan de gerealiseerde marge.



Een zelfde vragen lijstje voor Consumer en Telematics, met daarbij het verschil dat deze BU's tot op heden wel winst genereren maar de vraag is natuurlijk hoe lang nog en tot welk nivo.



Ik wacht even met mijn gedachten omtrent bovengenoemde onzekerheden of er voldoende behoefte bestaat om dit draadje inhoud te geven.



Ik start dit draadje omdat ik er heilig van overtuigd ben dat de koers van Tom2 momenteel grotendeels bepaald wordt door onzekerheden.

Onzekerheid omtrent noodzakelijkheid van HD-maps en het platform als toepassing in SDC en IOT.

Onzekerheid omtrent prijsnivo van diensten en producten

Onzekerheid over de termijn waarin Consumer zijn rol als melkkoe/sponsor kan blijven leveren.

Onzekerheid omtrent het voortbestaan van C&S omzet onder Consumer.

Etc, etc , etc,



Al met al heel veel onzekerheden en ik heb absoluut niet de illusie dat we door dit draadje die onzekerheden weg gaan nemen waar ik wel op hoop dat er door inbreng van mede-posters er meer duidelijkheid wordt geschapen waar de (on)mogelijkheden liggen bij dit aandeel.