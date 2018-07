Af en toe is het leuk om met geld wat over is een gokje te wagen. Per toeval kwam ik Neovasc tegen. Een aandeel wat nu staat op $ 0,034 dollar en een maand geleden nog tegen de $ 0,60 aan stond. Wat mij echter opvalt is dat ik er weinig tot niets over kan vinden. Alle Amerikaanse nieuwsartikelen zijn automatisch samengesteld maar een inhoudelijke discussie over dit bedrijf is niet te vinden. Iemand die hier ook in zit en het wel gelukt is om informatie te vergaren?

Af en toe is het leuk om met geld wat over is een gokje te wagen. Per toeval kwam ik Neovasc tegen. Een aandeel wat nu staat op $ 0,034 dollar en een maand geleden nog tegen de $ 0,60 aan stond. Wat mij echter opvalt is dat ik er weinig tot niets over kan vinden. Alle Amerikaanse nieuwsartikelen zijn automatisch samengesteld maar een inhoudelijke discussie over dit bedrijf is niet te vinden. Iemand die hier ook in zit en het wel gelukt is om informatie te vergaren?