Bedankt voor de link Peter. Eigenlijk staat daar gewoon hetzelfde in als de halfjaarcijfers die ik vanochtend heb bekeken. Wie geïnteresseerd is:Het komt erop neer dat de winst per aandeel iets is gezakt van 8.85 naar 7.24 euro per aandeel. Dat lijkt veel, maar als je verder leest zie je ook dat dit vooral komt door o.a. een bedrag dat opzij is gelegd voor een reorganisatie. Reorganisaties zijn er uiteindelijk voor bedoeld om de winst te vergroten. De omzet is hoger dan in het eerste half jaar van 2017. Ik vind de cijfers dus ronduit meevallen.Ik had al wel verwacht dat de koers bij opening 1-2% zou gaan dalen. Dat gebeurde de eerste 10 minuten ook, ongeveer een 1% eraf. Wat mij verrast heeft is dat de koers vrijwel direct daarna naar een winst van ~2% ging. Nu gesloten vandaag met +1.87%. Met de winst van gister erbij dus toch een mooie start van mijn rit in Renault.Ik verwacht dat de koers best wel eens naar de ~115 kan gaan binnen een jaar tijd. Mijn koersdoel is ~95 euro, als dat is bereikt ga ik minstens de helft weer verkopen.

Mooie verwijzingen, Derwing. Ik ken die die website niet, maar goed onderbouwd verhaal, vooral de verwijzingen naar positieve en negatieve punten. Wat mij betreft: Houd dit draadje maar in leven met zo nu en dan een posting en vooral houd het draadje in de KK en laat het niet verplaatsen naar " Franse aandelen" want dan wordt er vrijwel nooit meer op gereageerd. Ik wil je niet zenuwachtig maken, maar de K/W verhouding van Volkswagen was ook een jaar echt laag...… totdat de bom barstte van de softwaremanipulatie. Bewijzen kan ik het natuurlijk niet, maar voor MIJ, moeten meer mensen geweten hebben van de tijdbom die onder de koers van Volkswagen tikte. Hoeveel analyses ik niet las dat de K/W zo laag was in die periode voor de dramatische bekendmaking. Momenteel speelt Trump natuurlijk ook een belangrijke rol al heeft Juncker gisteren toch zo op het eerste gezicht puik werk verricht.....Moet je VW en BMW vandaag zien... Peter

Mooie verwijzingen, Derwing. Ik ken die die website niet, maar goed onderbouwd verhaal, vooral de verwijzingen naar positieve en negatieve punten. Wat mij betreft: Houd dit draadje maar in leven met zo nu en dan een posting en vooral houd het draadje in de KK en laat het niet verplaatsen naar " Franse aandelen" want dan wordt er vrijwel nooit meer op gereageerd. Ik wil je niet zenuwachtig maken, maar de K/W verhouding van Volkswagen was ook een jaar echt laag...… totdat de bom barstte van de softwaremanipulatie. Bewijzen kan ik het natuurlijk niet, maar voor MIJ, moeten meer mensen geweten hebben van de tijdbom die onder de koers van Volkswagen tikte. Hoeveel analyses ik niet las dat de K/W zo laag was in die periode voor de dramatische bekendmaking. Momenteel speelt Trump natuurlijk ook een belangrijke rol al heeft Juncker gisteren toch zo op het eerste gezicht puik werk verricht.....Moet je VW en BMW vandaag zien... Peter

Vandaag een klein beetje ingestapt in Renault S.A., op 73.20 per aandeel. Het aandeel is best wel volatiel, maar staat mijns inziens op dit moment erg laag. K/W is 3.92, morgen komen de cijfers naar buiten. Het zal ongetwijfeld flink inleveren op de winst, maar het aandeel lijkt mij momenteel erg koopwaardig. Wat denken jullie? Ik kan maar erg weinig informatie vinden over dit aandeel namelijk.

Vandaag een klein beetje ingestapt in Renault S.A., op 73.20 per aandeel. Het aandeel is best wel volatiel, maar staat mijns inziens op dit moment erg laag. K/W is 3.92, morgen komen de cijfers naar buiten. Het zal ongetwijfeld flink inleveren op de winst, maar het aandeel lijkt mij momenteel erg koopwaardig. Wat denken jullie? Ik kan maar erg weinig informatie vinden over dit aandeel namelijk.