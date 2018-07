Amerikaanse opties kan niet bij DeGiro.gr N[/quote]Dank! Ik handel (nog) niet op de VS beurzen, maar wellicht in de toekomst.[quote alias=haas id=10957643 date=201807201402]alle waar naar zijn geldwat wilt doen op de beurs ?en bij welk program voelt u zich het prettigst ?Kosten broker is 'n punt: maar mijn ervaring is dat goed beleggen meer resultaat oplevert:)PS:ook bij binck kunt u via ideal storten on de binck rekening(maar belangrijk?)PS:ik heb in 2010 verschillende brokers bezocht/vergeleken: tis maar wat u wilt

Als beginner kan ik er maar moeilijk achter komen wat nou werkelijk een rede zou moeten zijn om toch voor Binck te kiezen i.p.v. discount broker DeGiro. Zeker met de laatste prijs wijzigingen van Binck Zou iemand mij uit kunnen leggen waarom het nou werkelijk het beter zou zijn om voor Binck te kiezen? Ik doe niet veel transacties per jaar, en beleg nu nog met een klein vermogen. Ik weet dat DeGiro bij een standaard profiel aandelen kan uitlenen, in ruil daarvoor krijg je lagere kosten en gratis realtime koersen. Custody profiel zou hier een oplossing voor kunnen zijn als je van het uitlenen de kriebels van krijgt en dat risico niet wil aangaan. Binck heeft en bankvergunning, maar ik zie niet perse wat er veiliger aan is dan DeGiro zijn CashFund constructie die niet ondergebracht is bij DeGiro zelf. Het fonds zelf investeert in zeer kortlopende staats/bedrijfs- obligaties. Sowieso kun je denk ik beter cash reserves op een spaarrekening zetten, want je kunt altijd meteen weer via iDeal geld storten op je DeGiro account, er mee gaan handelen. Ik hoor het graag en alvast bedankt! :)

Als beginner kan ik er maar moeilijk achter komen wat nou werkelijk een rede zou moeten zijn om toch voor Binck te kiezen i.p.v. discount broker DeGiro. Zeker met de laatste prijs wijzigingen van Binck Zou iemand mij uit kunnen leggen waarom het nou werkelijk het beter zou zijn om voor Binck te kiezen? Ik doe niet veel transacties per jaar, en beleg nu nog met een klein vermogen. Ik weet dat DeGiro bij een standaard profiel aandelen kan uitlenen, in ruil daarvoor krijg je lagere kosten en gratis realtime koersen. Custody profiel zou hier een oplossing voor kunnen zijn als je van het uitlenen de kriebels van krijgt en dat risico niet wil aangaan. Binck heeft en bankvergunning, maar ik zie niet perse wat er veiliger aan is dan DeGiro zijn CashFund constructie die niet ondergebracht is bij DeGiro zelf. Het fonds zelf investeert in zeer kortlopende staats/bedrijfs- obligaties. Sowieso kun je denk ik beter cash reserves op een spaarrekening zetten, want je kunt altijd meteen weer via iDeal geld storten op je DeGiro account, er mee gaan handelen. Ik hoor het graag en alvast bedankt! :)