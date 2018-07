HyGear (NPEX effectenbeurs) « Terug naar discussie overzicht

Ik ben een trotse aandeelhouder van HyGear.

Zo haalt dit bedrijf binnen een jaar 10 miljoen euro op



3 juli 2018 - Om goed door te kunnen groeien, had HyGear, een Arnhemse producent van waterstofinstallaties voor de industrie, miljoenen nodig. Oprichter Marinus van Driel nam zijn toevlucht tot NPEX, een beurs voor mkb-bedrijven. Vorig jaar boekte HyGear een omzet van 12 miljoen euro en een winst van ongeveer zeven ton.



In nog geen jaar tijd heeft Marinus van Driel 10 miljoen opgehaald voor zijn bedrijf HyGear. Voor een kwart van dat geld heeft HyGear nieuwe aandelen uitgegeven, voor de rest gaat het om twee obligatieleningen. In beide gevallen kwam de transactie tot stand via NPEX, de jonge effectenbeurs voor mkb-bedrijven. "We hebben het geld nodig om te groeien"", aldus Van Driel.



HyGear produceert, onderhoudt en exploiteert wereldwijd kleinschalige installaties voor de productie van waterstofgas. Bij de oprichting in 2002 mikte Van Driel op tankstations voor waterstofauto's, maar al snel werd de aandacht verlegd naar afnemers in de glas-, staal- en halfgeleiderindustrie. In zeventien landen zijn inmiddels 39 installaties in bedrijf. Vorig jaar boekte HyGear een omzet van 12 miljoen euro en een winst van ongeveer zeven ton. Er werken zeventig mensen in dienst.



Externe financiers



Kort na de opstartfase haalde Van Driel de publiek-private ontwikkelingsmaatschappij PPM Oost, tegenwoordig onderdeel van Oost NL, binnen als mede-aandeelhouder. Nu HyGear exponentieel begint te groeien, heeft Van Driel nieuwe externe financiers nodig. "De gewone groei kon ik met de cashflow wel bijhouden, maar als het zo hard gaat als nu, kan dat niet meer."



"Ik heb natuurlijk aan allerlei vormen van financiering gedacht, maar dit was de beste methode, zegt hij. "Als je in zee gaat met venture capitalbedrijven of private capital, heb je niet alleen te maken met een relatief lage waardering van je aandelen, maar moet je ook elke keer je governance-structuur aanpassen.Omdat je nieuwe aandeelhouders krijgt, moet je bijvoorbeeld nieuwe commissarissen benoemen. Voor de notering aan NPEX kon voor de geplaatste aandelen een administratiekantoor met een onafhankelijke bestuurder worden volstaan."



Snelheid maken



Inmiddels is zo'n 10 procent van de aandelen genoteerd aan de NPEX. Door de toename van het eigen vermogen kan HyGear gemakkelijker bancair krediet aantrekken. "Als je twee derde van je investeringen bancair kunt financieren, kun je snelheid maken. Voor een bedrijf als het onze is een solvabiliteit van 35 procent prima."



Inmiddels neemt ook de belangstelling voor waterstofgas als brandstof voor voertuigen snel toe. Daarmee komt de markt waar Van Driel zich aanvankelijk op richtte, ook weer in beeld.



