Oorlogsschip met 130 miljard euro aan goud gevonden SEOUL - Het Russische oorlogsschip Dimitrii Donskoi, met meer dan 130 miljard euro aan goud aan boord, is ontdekt op de bodem van de Japanse Zee. Dat claimt een bergingsbedrijf uit Zuid-Korea. Het schip is in 1905 tijdens de Russisch-Japanse oorlog gezonken met de peperdure lading. Het wrak ligt volgens de Shinil Group voor de kust van het eiland Ulleung aan de oostkust van Zuid-Korea in de Japanse Zee. Het wrak zou op een diepte van meer dan 430 meter liggen. De vondst wordt nog verder onderzocht om meer zekerheid te krijgen. Het wrak ligt volgens de Shinil Group voor de kust van het eiland Ulleung aan de oostkust van Zuid-Korea in de Japanse Zee. Het wrak zou op een diepte van meer dan 430 meter liggen. De vondst wordt nog verder onderzocht om meer zekerheid te krijgen. Sinds de vondst wordt het wrak bewaakt met kleine duikboten. Het wrak zou zijn gevonden in wateren die tot de economische zone van Zuid-Korea behoren. Naar verwachting maakt Rusland ook aanspraak op de volledige vondst. De Russisch-Japanse Oorlog woedde van 1904 tot 1905. De korte strijd werd gewonnen door Japan en illustreerde de neergang van het Russische rijk. -Rusland koopt al maandelijks goud op. Dit zou een prachtige aanvulling worden- vrgr

