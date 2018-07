voorspellingen

Een voorbeeld WOERDEN, dat voorop wilde lopen met Groene Energie:Het stadje ging héél ver voor een beter klimaat. Niemand voorzag wat volgde.In 2014, ruim voor ‘Parijs’, sprak de gemeenteraad van Woerden af dat het stadje in 2030 ‘CO2-neutraal’ zou worden. Het Parijse doel is 2050. Het was een combinatie van progressieve partijen en gemeentelijke fracties die dit lokale Klimaatakkoord sloot.Maar ook dit was vooral lifestyle: politici hadden geen idéé waaraan ze begonnen.Het vergrootte de onzekerheid in de wijk. Het gevolg: terwijl de VVD landelijk ambitieus klimaatbeleid steunt, stond dedit voorjaar, Reem Bakker, op de rem inzake gasvrij wonen. „”, zei hij.Intussen zagen bewoners met eigen ogen dat óók de autoriteiten vaak niet weten hoe de steeds herhaalde CO2-normen gehaald moeten worden.De gemeente voorziet, mede op basis van de proef, dat een gasvrije woning in het nieuwe, zegt De Weger. Maar met de lagere energierekening verdient een bewoner (in 30 jaar) slechts 40.000 euro terug, anders gezegd: hier gaapt een gat van 20.000 euro per woning.En zo zijn er,, nog maar, en blijft er, in de week van het nationale Klimaatakkoord, grote onzekerheid over de volgende 900 huizen.En dan te bedenken dat Woerden over twaalf jaar al zijn 21.000 woningen gasvrij wil hebben. Over de haalbaarheid van dit streven bestaat nu vanzelfsprekend in brede kring twijfel.========================Een elektrische ketel wordt in Nederland niet veel verkocht (2016), wij vertellen u waarom.Stel uw jaar verbruik voor verwarming is thans 1200 m3 gas, dan kost dat:1200 x € 0,65 =Stel dat u dit doet met een elektrische ketel1200 x 8,8 = 10.560 kWh x € 0,20 =U begrijpt meteen waarom wij in Nederland geen elektrische ketel gebruiken.In landen waar geen aardgas is en/of stroom zeer goedkoop is gebruikt men deze ketel wel.Op technische forums kom je somstegen van ingenieurs, professors, technici, economen enz. Zo lezen we regelmatig de voorspelling dat dein Nederland uiteindelijkgaat worden,. Of voorspellingen dat stroom soms gratis zal zijn (bij veel zon en veel wind) en soms duur (bij geen zon of wind energie). Op de tijden dat de stroom gratis of zeer goedkoop is zou je dan met een elektrische ketel kunnen werken. Neem daarbij het feit dat woningen steeds beter geïsoleerd worden, dus minder energie voor verwarming nodig hebben, dan kan in de toekomst de elektrische ketel wellicht ook in ons land weer voet aan de bodem krijgen.==========================.... EN WIE WEET DE ANTWOORDEN HIEROP ?1)- de bijkomende kosten van installatie van een elektrische CV ketel2)- de kosten cqvan het installeren van een waterpomp3)- het feit dat electra NOOIT gratis of zeer goedkoop gaat worden4)- de capaciteit van het Nederlands elektriciteitsnet .... immers een CV gebruikt 70% van het totale gasgebruik (hebben experts berekend) en kan het huidige elektriciteitsnet al die extra capaciteit wel opvangen5)- het sluiten van kolencentrales die ""energie kunnen opslaan cq bijleveren"" vs al die windmolens die geen energie kunnen opslaan ...6)- wordt het elektriciteitsnet in de winter (als iedereen stookt) dan niet zwaar overbelast met alle gevolgen van dien7)- de producenten (zelfs de bakker) moet de kosten doorberekenen ... gaat een brood dan niet tig keer over de kop en kunnen minima dat dan nog wel betalen8)- de BTW gaat over elektra omlaag, maar over gas fors omhoog teneinde 'groene energie te stimuleren en Nederland van het gas af te krijgen' ... kunnen minima dat wel betalen9)- De regering wil 100.000-den WOCO woningen per jaar van het gas afhalen. Hebben die WOCO's daar het geld wel voor en zo neen , krijgen ze dat dan van de overheid en zo ja, wie gaat dat dan allemaal betalen ... niet de huurders want die krijgen al subsidie om de huur te betalen10)- Energie is duur en energiegebruikende bedrijven moeten vervolgens giga gaan investeren om van het gas af te komen cq giga meer betalen voor vervangende stroom. Tast dat de concurrentiepositie dan niet aan11)- krijgen ouderen met een hypo vrije woning maar klein pensioentje nog wel een nieuwe ""zogenaamde huisgebonden hypotheek"" want ook daar moet op afgelost worden12- Wordt die ""huisgebonden hypotheek"" dan een vast tarief + looptijd zoals met erfpacht ... of wordt het één grote chaosetc.etc. ik kan wel doorgaan, maar vind dit wel genoegIk heb dus tal van vragen.!U ook, of heeft u de antwoorden al paraat ?Die zie ik dan graag tegemoet