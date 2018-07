AMSTERDAM (AFN) - Navigatiedienstverlener TomTom ligt naar verwachting goed op koers om aan de eigen financiële doelstellingen voor het hele jaar te voldoen. Het bedrijf, dat dinsdag voorbeurs de boeken opent, kampt nog altijd met dalende omzetten bij zijn consumentendivisie. Maar zoals bekend behaalt TomTom het leeuwendeel van zijn opbrengsten inmiddels uit zijn data, software en diensten. Dit zal ook in het tweede kwartaal het geval zijn, zo is de verwachting.



De totale omzet in het tweede kwartaal komt volgens een consensus van analistenschattingen, die zijn verzameld door het bedrijf zelf, uit op 213 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 253 miljoen euro en in het eerste kwartaal van het jaar was dit 192 miljoen euro. Onder de streep resteert naar verwachting een bedrag van 9 miljoen euro.



Voor het hele jaar wordt door de kenners in doorsnee gerekend op 804 miljoen euro. TomTom hield eerder vast aan zijn verwachtingen waarbij wordt uitgegaan van een jaaromzet van 800 miljoen euro. Na het veelbelovende eerste kwartaal zou het zomaar kunnen dat TomTom dinsdag zijn doelstellingen bijstelt.



Dollar



Analisten zagen na de publicatie van de cijfers over het eerste kwartaal al ruimte voor verbetering. De resultaten van TomTom worden onder meer vooruitgeholpen door de sterke dollar en de nog niet volledige impact van lopende investeringen, zo schreven analisten eerder.



Topman Harold Goddijn sprak in een toelichting op de eerste kwartaalresultaten van een ,,solide" begin van het jaar. Hij repte niet over de toekomst van de consumentendivisie. Eerder doken er geruchten op dat TomTom een adviseur had ingehuurd om op zoek te gaan naar mogelijke kopers.



