Door de importheffingen van de USA op staal en alluminium zijn de handelsbetrekkingen fiks verstoord. Eén en ander is best begrijpelijk, maar de maatregelen van de heer trump verstoren de concurrentiepositie van bepaalde bedrijven die in de USA produceren aanzienlijk. Een groot volume aan import van staal met een lage kwaliteit wordt door deze maatregel beperkt, en is een boost voor de producenten in de USA. Maar met deze maatregel wordt ook de import duurder van hoog-gekwalificeerd staal, staal wat de USA zelf niet kan produceren. De meeste additieven (legeringen) voor staal, alluminium, titanium, komen van buiten de USA, en voor een groot gedeelte uit China. Harley Davidson gaat een fabriek buiten de USA starten voor de afzet buiten de USA, omdat de gemiddelde Harley geproduceerd binnen de USA door de huidige maatregelen 2200 Dollar duurder wordt. Nu produceert Harley niet echt super high-tech producten, Boeing doet dit wel, en General Electric ook. Stel China gaat dwarsliggen, en er wordt bijvoorbeeld geen Vanadium meer verkocht aan de USA. Dan kunnen beide bedrijven de deuren wel sluiten. China heeft al de druk op Vanadium vergroot door nieuwe wetgeving op de nationale staalproductie. De minimale waarde van vanadium in staal voor constructiewerk in eigen land is verhoogd om het staal beter bestand te maken tegen aardbevingen. Ik denk dat een Boeing en GE voor de komende toekomst in het verdomhoekje zitten, en dat bijvoorbeeld een Airbus en Rolls Royce zullen profiteren.

