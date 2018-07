Koper is belangrijk voor de geleiding van stroom en andere signalen in apparaten en in kabels. Vooral in de 20e eeuw nam het gebruik van koper dus een grote vlucht om te stabiliseren in het begin van de 21e eeuw. Hoewel er niet minder apparaten gebruikt worden, zijn ze wel steeds kleiner en is er minder koper nodig. Vergelijk de PC en de boombox van de late 20e eeuw maar eens met de huidige tablet en smartphone. Verder denk ik niet dat er nog veel koperkabels bijgelegd moeten worden. Met geen grote (fundamentele) toename voor de vraag in het verschiet, zal er een soort van varkens- of oliecyclus in gang worden gezet. De markt wordt dus - of is al - moeilijker voor de kopermijnen. Zodra er wat mijnen afvallen, met als gevolg minder productie, dan zal de prijs weer omhoog gaan. Mochten er vervolgens weer mijnen open gaan, dan wordt er meer geproduceerd met als gevolg een daling van de prijzen en vica versa.

Koper is belangrijk voor de geleiding van stroom en andere signalen in apparaten en in kabels. Vooral in de 20e eeuw nam het gebruik van koper dus een grote vlucht om te stabiliseren in het begin van de 21e eeuw. Hoewel er niet minder apparaten gebruikt worden, zijn ze wel steeds kleiner en is er minder koper nodig. Vergelijk de PC en de boombox van de late 20e eeuw maar eens met de huidige tablet en smartphone. Verder denk ik niet dat er nog veel koperkabels bijgelegd moeten worden. Met geen grote (fundamentele) toename voor de vraag in het verschiet, zal er een soort van varkens- of oliecyclus in gang worden gezet. De markt wordt dus - of is al - moeilijker voor de kopermijnen. Zodra er wat mijnen afvallen, met als gevolg minder productie, dan zal de prijs weer omhoog gaan. Mochten er vervolgens weer mijnen open gaan, dan wordt er meer geproduceerd met als gevolg een daling van de prijzen en vica versa.

Koper als grondstof is een veel gebruikt product in onze consumptiemaatschappij, en het volume van de omzet zegt ook veel over het volume van de wereldhandel.Vaak wordt gezegd dat de koperprijs een voorspellende waarde heeft tot de wereldhandel.Koper is bij de verbruikers een voorraadproduct en wordt op voorraad gehouden. Marktomstandigheden zijn van invloed op de grootte van de voorraad, en de dus van de prijsvorming in wereldhandel.Bij twijvel over toename van de vraag tot eindproducten voor de komende maanden zie je regelmatig een daling van de koperprijs, en ook andersom.De laatste weken is koper fiks gedaald, en ook andere grondstoffen zoals zink, lood en aluminium.Voor mij tekenen dat de verwachting is dat de wereldhandelsmarkten in de komende weken eerder zullen dalen dan stijgen.Koper is sterk gedaald en lijkt nu te bodemen.Eén en ander zou je direct kunnen koppelen aan het handelen van Trump, en dan lijkt de marktprijs van koper zeer reëel.De beursen zijn ondertussen (in relatie tot de koperprijs) hard omhoog gesneld.In mijn visie moet één van beiden gaan corrigeren.Wie van de twee gaat er dan corrigeren?Ik denk dat dit wordt bepaald door de reactie van de markt op het handelsgeschil tussen de USA en China.En ik denk zomaar dat beide partijen op korte termijn signalen gaan uitzenden dat het geschil wel geslecht zal worden.We hebben nu eenmaal de Amerikaanse congresverkiezingen in het verschiet.Mijn verwachting is dat de koperprijs wel weer gaat stijgen