Technische Analyse « Terug naar discussie overzicht

Toen ik backtesting deed in ProRealtimeen geloof ik was de specialist op het gebied van BackTest in ProRealTimeontdekte is snel dat je MA niet moest gebruikenof juist welhet probleem is dat het Turing systeem iswat gebruikt wordt voor de handelin kort geschreven komt een Turing systeem er op neerdat je een trigger krijgtdus er is een handelssituatievervolgens wordt een 2e trigger overhaaldalles wordt afgedekt met een Catch All situatiedus je kan in een beweging alle posities sluitenvervolgens als de 2 trigger aan staan ga je handelendoor te stappelenstaan de 2e triggers uit dan shortaan dan longhier heb je een stroomdiagram wat ik soms gebruikwat mij het meeste stoort aan mensen zoals Tostrams, Nikken en Basdat ze nooit iets testenze doen gewoon maar watniemand test er ietsals ze het wel zouden doenvallen ze gelijk van de stoel

is Charles Bukowski schrijf de man zijn naam altijd verkeerd iedere trader zou moeten beginnen met het lezen Charles Bukowski en met de speltheorie van de Francis Galton alles draait om geluk maar dat is vloeken in de kerk van de t.a. de een krijgt alles of de duivel peopt altijd op dezelde hoop de een zijn wiegje staat in Ethiopië de ander in het rijke westen is onrechtvaardig maar zo is het leven zijn geen gelijke kansen

is Charles Bukowski schrijf de man zijn naam altijd verkeerd iedere trader zou moeten beginnen met het lezen Charles Bukowski en met de speltheorie van de Francis Galton alles draait om geluk maar dat is vloeken in de kerk van de t.a. de een krijgt alles of de duivel peopt altijd op dezelde hoop de een zijn wiegje staat in Ethiopië de ander in het rijke westen is onrechtvaardig maar zo is het leven zijn geen gelijke kansen

nou banken gaan uit van 50% en een plus dus als je 51% van je trades winstgevend kan sluiten dan ben je winnaar toch is dat niet helemaal waar traders althans de professionelen kijken naar de ratio en naar het aantal keren dat je achterelkaar verlies of winst hebt laat ik een voorbeeld geven stel je voor een Trade is een W=Winstgevend en X is verliesgevend nu ga jij handelen je krijgt dit patroon W W W W W W W W en dan krijg je X X jij zegt ik heb een fantatisch handelssysteem ik word enthousiast en ik ga ook handelen op het systeem maar ik krijg X X X X geloof me na 4 verliesgevende trades zeg ik lazer op met je systeem net als in het leven wordt je leven bepaald door de volgorde van ellende die je over je heen krijgt sommige ontlopen alles andere krijgen alles weer andere krijgen van alles een beetje een bekende dichter zal zou de naam opzoeken zei eens je breekt niet van ellende op elende maar je breekt als je schoenveter breekt en je de bus moet halen nog anders je moet geluk hebben niet de winst maar de volgorde van de winsten en de verliezen bepalen je overleven op de beurs daarom moet je beginnen met je kapitaal in het aantal keren te delen dat je verlies gaat krijgen vervolgens bepaal door een Lineaire vergelijking wat je ideale positie is en alles volgens de wet van Francis Galton pas dan en pas dan mag je gaan handelen je weet 1 ding zeker er komen verliezen die gaan er komen niet je winsten bepalen je toekomst je verliezen

nou banken gaan uit van 50% en een plus dus als je 51% van je trades winstgevend kan sluiten dan ben je winnaar toch is dat niet helemaal waar traders althans de professionelen kijken naar de ratio en naar het aantal keren dat je achterelkaar verlies of winst hebt laat ik een voorbeeld geven stel je voor een Trade is een W=Winstgevend en X is verliesgevend nu ga jij handelen je krijgt dit patroon W W W W W W W W en dan krijg je X X jij zegt ik heb een fantatisch handelssysteem ik word enthousiast en ik ga ook handelen op het systeem maar ik krijg X X X X geloof me na 4 verliesgevende trades zeg ik lazer op met je systeem net als in het leven wordt je leven bepaald door de volgorde van ellende die je over je heen krijgt sommige ontlopen alles andere krijgen alles weer andere krijgen van alles een beetje een bekende dichter zal zou de naam opzoeken zei eens je breekt niet van ellende op elende maar je breekt als je schoenveter breekt en je de bus moet halen nog anders je moet geluk hebben niet de winst maar de volgorde van de winsten en de verliezen bepalen je overleven op de beurs daarom moet je beginnen met je kapitaal in het aantal keren te delen dat je verlies gaat krijgen vervolgens bepaal door een Lineaire vergelijking wat je ideale positie is en alles volgens de wet van Francis Galton pas dan en pas dan mag je gaan handelen je weet 1 ding zeker er komen verliezen die gaan er komen niet je winsten bepalen je toekomst je verliezen

Nadeel:een groot nadeel van gemiddelden is dat ze lagging zijnin een zijwaartse markt zal je altijd de markt in worden gezogenop valse signalen.Guppy: www.guppytraders.com wordt gezien als de specialist op het gebied van de gemiddelden.De Turttles hebben een systeem op basis van gemiddelde.werkt goed in sterke markten maar je wordt gestraft in plotselinge dalingenwerkt in bepaalde markten beter of slechter.In het algemeen werken gemiddelden nietis ouderwets en is afgekloofd tot het bot.Is voorspelbaar en iedereen begint er altijd mee.Maar goed je moet ergens beginnen.Als je kan accepteren dat 40% van de trades verlies oplevert dan zijn gemiddelden een goede basis.Michal Ahrens beweert dat je met handelssysteem van 60% toch winst kan behalenga je verzekeren dat dit niet zo is.Niemand kan een reeks verliezen gaan van laten we zeggen 5 op een rij.Is niet het percentage maar de volgorde van verliezenkrijg je 5 verliezen op rijdan ben je gewoon weggeknaktiedereen kijkt altijd naar het percentagetraders kijken naar het aantal verliezen op een rijsommige breken na 3anderen na 4 verliezende meeste na 5 verliezenslechts een enkeling kan overeind blijven na 6 verliezenik moet nog de trader tegenkomen met 7 verliezen.ze zijn er maar heel erg schaars

ProRealtime: www.prorealtime.com/nl/ is gratisen je kan je Backtest makenis heel erg eenvoudig.Zit je bij Binck dan kan je het gratis krijgen (ProRealTime)als je 5 orders doetje moet er wel om vragenBinck biedt het standaard niet gratis aan.Bij goede klanten krijg je ook gratis (ProRealTime)Voldoe je niet aan de voorwaarden of ben je niet in staat Binck te dwingen het gratis te geven dan kan je huren bij Binck voor € 29.50 per maand.Over gemiddeldende meningen lopen uiteenwel of nietprobleem is dat je altijd wel een kd kan berekenen omlaagmaar niet omhoogdat zogenaamde projecteren kan welmaar dan moet je een regressie gebruiken.Voordeel van ProRealtime dat je een enorme hoeveelheidtesten hebt waarop je kan terugvallen.Je kan ProRealtime koppelen met een rekenprogramma zoals Excel.Een andere manier is dat je gegevens inleest in b.v. Excelmaar bedenk altijdalles is al 1 x geprobeerdweet dat ik voor de 1e x een backtest had gemaakt dat ik me rot schokde resultaten waren zo slecht.Yahoo: finance.yahoo.com/quote/YHOO?ltr=1 bij Yahoo kan je alle koersen downloaden voor je backtest/Excel.Testen: goldprice.org/nl/gold-price-euros.html hier kan je na aanmelden backtest doen en grafieken maken.Bibliotheek: www.prorealtime.com/nl/strategy-backt... even aanmelden en dan heb je een Bibliotheek vol met strategieën.

Ik ben er een tijd uit geweest maar ik wil weer wat gaan beginnen met TA Systemen en ik wil eerst met valuta gaan beginnen.Het plan is om een simpel systeem te maken met twee moving averages en dat toe te passen op de verschillende valuta. Waarschijnlijk dat de gemiddelde trade zo'n 30 dagen duurt.Dan zal ik handmatig een bepaalde verdeelsleutel gebruiken en daarbij kijkend naar de onderlinge correlaties tussen de verschillende valuta.Mijn vragen zijn de volgende:- welke TA software of andere software is hier het meest geschikt voor?Het liefste, ligt aan de kosten uiteraard, heb ik TA software waar in ik het systeem kan bouwen en die automatisch de data van de valuta inlaadt en dat ik signalen krijg om aan- of te verkopen.- welke broker is hier geschikt voor, ook met het oog op dat ik nog wil gaan uitbreiden naar andere assets?Alvast bedankt voor de reacties,Dennis

Ik ben er een tijd uit geweest maar ik wil weer wat gaan beginnen met TA Systemen en ik wil eerst met valuta gaan beginnen. Het plan is om een simpel systeem te maken met twee moving averages en dat toe te passen op de verschillende valuta. Waarschijnlijk dat de gemiddelde trade zo'n 30 dagen duurt. Dan zal ik handmatig een bepaalde verdeelsleutel gebruiken en daarbij kijkend naar de onderlinge correlaties tussen de verschillende valuta. Mijn vragen zijn de volgende: - welke TA software of andere software is hier het meest geschikt voor? Het liefste, ligt aan de kosten uiteraard, heb ik TA software waar in ik het systeem kan bouwen en die automatisch de data van de valuta inlaadt en dat ik signalen krijg om aan- of te verkopen. - welke broker is hier geschikt voor, ook met het oog op dat ik nog wil gaan uitbreiden naar andere assets? Alvast bedankt voor de reacties, Dennis

Ik ben er een tijd uit geweest maar ik wil weer wat gaan beginnen met TA Systemen en ik wil eerst met valuta gaan beginnen. Het plan is om een simpel systeem te maken met twee moving averages en dat toe te passen op de verschillende valuta. Waarschijnlijk dat de gemiddelde trade zo'n 30 dagen duurt. Dan zal ik handmatig een bepaalde verdeelsleutel gebruiken en daarbij kijkend naar de onderlinge correlaties tussen de verschillende valuta. Mijn vragen zijn de volgende: - welke TA software of andere software is hier het meest geschikt voor? Het liefste, ligt aan de kosten uiteraard, heb ik TA software waar in ik het systeem kan bouwen en die automatisch de data van de valuta inlaadt en dat ik signalen krijg om aan- of te verkopen. - welke broker is hier geschikt voor, ook met het oog op dat ik nog wil gaan uitbreiden naar andere assets? Alvast bedankt voor de reacties, Dennis