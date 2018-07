'Chinese investeerder raakt zijn AC Milan kwijt aan investeerder Elliott'

De Amerikaanse investeerder Elliott wordt hoogstwaarschijnlijk de nieuwe eigenaar van de Italiaanse topvoetbalclub AC Milan. Elliot hielp de onbekende Chinese eigenaar Li Yonghong bij de aankoop van de club vorig jaar. Maar, zo blijkt nu, die man had nooit het geld voor de club die door voormalig premier Silvio Berlusconi is grootgemaakt.



In Milaan denken ze inmiddels met weemoed terug aan de 31 jaren dat Silvio Berlusoni nog eigenaar was van Associazione Calcio Milan, of wel AC Milan. Het geld dat de ondernemer verdiende met zijn mediabedrijf werd met liefde in de voetbalclub gestopt.



Speeltje van Berlusconi afgepakt

Met spelers als Van Basten, Rijkaard, Gullit, Seedorf, Baresi, Kaká, Pirlo, Schevchenko wist de clubs titels te veroveren, zowel nationaal als internationaal.



Hoe anders is het de laatste jaren. De kinderen van Berlusconi hebben hun hoogbejaarde vader zijn speeltje afgepakt, investeringen teruggeschroefd en de club uiteindelijk vorig jaar verkocht aan de onbekende Chinese investeerder Li Yonghong.



Elliott



Elliott Advisors is een 40 jaar oud Amerikaans hedgefund. Het baarde vorig jaar veel opzien toen het als activistische aandeelhouder pogingen deed Akzo Nobel te laten overnemen door concurrent PPG.



Het bedrijf beheert investeringen ter waarde van 34 miljard dollar. Het zegt een 'opportunistische benadering' van de business te hebben. Komt er iets moois langs: toeslaan, en dan snel weer verkopen waarschijnlijk.



Onderpand

Li Yonghong had niet genoeg geld voor de overname en moest ongeveer de helft van het aankoopbedrag van 740 miljoen euro lenen. Durfinvesteerder Elliott Advisors was daar wel voor te porren onder de voorwaarde dat de hele club als onderpand diende, meldt de Financial Times.



Sportief is de club inmiddels al jaren aan het kwakkelen. AC Milan strijdt al lang niet meer mee om de landstitels en speelt al jaren geen lucratieve Champions League meer.



De club kwalificeerde zich wel voor de Europa League maar mag daar voorlopig niet aan meedoen. UEFA heeft AC Milan voor twee seizoenen geschorst vanwege financieel wanbeheer. De schuld van de club werd eerder dit jaar geschat op 577 miljoen euro.



Doorverkopen

Li Yonghong moest uiterlijk afgelopen vrijdag een stukje van zijn schuld aan Elliott terugbetalen. Dat heeft hij niet gedaan. En ondanks dat het maar een relatief beperkt bedrag is van 32 miljoen euro heeft Elliot daarmee de mogelijkheid de hele Italiaanse club naar zich toe te trekken.



Volgens Financial Times wil Elliott AC Milan aanhouden tot na de transferperiode die nu gaande is waarbij clubs spelers kopen, en verkopen. En dan in het najaar de club snel doorverkopen.



Amerikaanse Berlusconi

Twee Amerikaanse investeerders, Rocco Commisso (eigenaar van onder meer mediabedrijf Mediacom en van voetbalclub New York Cosmos) en de Ricketts-familie (eigenaar van Chicago Cubs baseball team) zouden belangstelling hebben.







Voor Commisso, een Amerikaan met Italiaanse roots, is in Italiaanse media nog wel wat enthousiasme te vinden. Hij wordt gezien als een kleine Berlusconi met een media-imperium van zo’n 4,5 miljard dollar.



Een stap vooruit in vergelijking met Li Yonghong. Dat was een grote onbekende die in geen enkel lijstje van rijke Chinezen te vinden was.