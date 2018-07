Beter Bed « Terug naar discussie overzicht

In hoevver is onderstaand realistisch? Nog niet heel lang geleden naar buiten gebracht:



(ABM FN-Dow Jones)



NIBC bracht een bezoek aan vier Matratzen Concord-winkels, die goed zijn voor 52 procent van de omzet van Beter Bed, om te bekijken of er vooruitgang wordt geboekt in het herstelprogramma in Duitsland. NIBC heeft vertrouwen gekregen dat de vergelijkbare groeitrends verder zullen verbeteren vanwege het zicht op de afronding van renovaties in de eerste helft van 2018 en de introductie van meer nieuwe boxspringmodellen in een groot deel van de Matratzen Concord-winkels.



Analist John David Roeg stelde er meer vertrouwen in te hebben gekregen dat de vergelijkbare omzetgroei bij Matratzen Concord-winkels zal aantrekken tot 7,5 procent in 2021. Vooral een aantrekkende verkoop van boxspringbedden en ook enige omzetgroei van textielproducten zouden een aanjager kunnen zijn vanaf 2018, aldus Roeg, die daarom zijn winstramingen met 4 procent verhoogde tot 23 procent.



De analist wees verder op een mogelijke overname in de toekomst door Peer Steinhoff, dat bezig is een wereldwijd matrassen- en beddenimperium te bouwen. Na integratie van eerdere acquisities zou dat bedrijf ook zijn oog kan laten vallen op Beter Bed, dat precies actief is in de markten waar Peer Steinhoff niet.