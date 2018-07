Verslag van de beheerder over de maand mei



Het Hof Hoorneman Real Estate Value Fund heeft in mei een rendement behaald van 1,1%, waarmee het rendement vanaf het begin van het jaar uitkomt op 2,0%.



De vastgoedmarkt kende in mei een degelijke ontwikkeling. Na een sterke start van het jaar bleef de Spaanse markt in deze maand wat achter. Dit heeft het fonds in staat gesteld om ondanks stijgende markten een sterke prestatie te laten zien ten opzichte van de markt als geheel. In tegenstelling tot veel concurrenten heeft het fonds namelijk geen blootstelling naar Spanje.



Binnen de portefeuille zijn verschillende posities verder uitgebreid. Een voorbeeld hiervan is Unite Group. Deze Britse groep, gericht op studentenhuisvesting liet zeer sterke resultaten zien. Hierdoor is het vertrouwen in de casus alleen nog maar groter geworden waardoor we hebben besloten de weging te verhogen.



Een vergelijkbare ontwikkeling heeft plaatsgevonden bij Grand City Properties. Deze onderneming is gericht op de residentiële vastgoedmarkt in Duitsland. Deze residentiële vastgoedmarkt is in verhouding met de meeste Europese landen goed betaalbaar terwijl de spaarreserves van de gemiddelde Duitse familie relatief hoog liggen. Grand City Properties is uitstekend gepositioneerd om te profiteren van de sterke Duitse residentiële markt.