Opperrechter Malgorzata Gersdorf moet ermee stoppen, door een omstreden wet. ‘Polen is een verwonde democratie.’Maandagavond in Warschau, de zon kruipt onder. Op een plein voor het hooggerechtshof staan betogers met kaarsjes in hun hand en slogans op de lippen. Ze willen dat Brussel hun regering op de pijnbank legt, vanwege de omstreden politieke ondermijning van de rechtbanken. ‘Europa, keer je niet van ons af!’ Ze zijn met weinig. Alleen de strijdvaardige klanken van het volkslied, ‘nog is Polen niet verloren’, halen bij het vallen van de avond de overkant van het plein.De ochtend erop, als de duiven weer bezit hebben genomen van het plein, doet de laatste hoop van progressief Polen open in een vuurrood jasje. Malgorzata Gersdorf is opperrechter van het hooggerechtshof. Ze kan de dagen aftellen: haar laatste week in functie is ingegaan. In haar kantoor kijkt ze haar bezoek streng aan. ‘Yes, please.’ Schiet op met die vragen, de klok tikt.Gersdorf, 65 jaar oud, is een beroemdheid tegen wil en dank. Heel het land kijkt naar haar. Komende dinsdag, 3 juli, wordt een omstreden wet van kracht die de pensioenleeftijd voor rechters van het hof verlaagt van 70 naar 65. Daardoor komen twee op de vijf rechters van het hof op straat te staan, onder wie Gersdorf. Iets meer dan de helft van de rechters op de schopstoel, zeventien in totaal, hebben president Andrzej Duda om dispensatie gevraagd. In een open brief aan haar collega-rechters sprak Gersdorf van een ‘staatsgreep’.Zodra de rechters zijn opgestapt, ligt de weg naar partijpolitieke benoemingen door regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) open. Dat terwijl het staande praktijk is in Europa dat rechters, niet politici, de doorslaggevende stem hebben bij de benoeming van hun collega’s. Op regionaal niveau klapten rechters al uit school: wie politiek onwelgevallige vonnissen velde, kreeg te maken met intimidaties uit het regeringskamp.Ondertussen dreigt de toch al moeizame ‘dialoog’ met eurocommissaris Frans Timmermans te verzanden in een diepe loopgravenstrijd. De Poolse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken moest deze week op het matje komen voor een hoorzitting – uniek in de EU-geschiedenis. Donderdag lekte uit dat de Commissie Polen voor het Europees Hof van Justitie gaat slepen, omdat de scheiding der machten in het geding is. De rechtsstaat ligt verankerd in het Europees verdrag (artikel 2). Voor Gersdorf komt die procedure vermoedelijk te laat.Pogingen tot dialoog mislukken keer op keer, en dat is ook niet zo gek. PiS combineert oerconservatieve opvattingen op sociaal-cultureel vlak (over abortus, migratie) met een heilige, bijna missionaire dadendrang op het vlak van de Poolse geschiedenis. Ieder compromis zou verraad zijn aan die missie. In de peilingen schommelt de partij rond de 40 procent, waarmee ze nog steeds ruimschoots de grootste is.Na de val van het oude bewind in 1989, zeggen PiS-aanhangers, had de bezem door de rechtbanken gemoeten: alle communisten eruit. Dat gebeurde maar half. Ook al liggen die communisten bijna dertig jaar later vrijwel allemaal in hun graf, voor PiS is hun nalatenschap volop voelbaar. Volgens een PiS-staatssecretaris is de rechterlijke macht ‘besmet’ met een ‘erfzonde’.Voor de regering is de scalp van Gersdorf de hoofdprijs. Maar de opperrechter gaat voorlopig nergens heen. Haar termijn loopt volgens de Poolse grondwet nog twee jaar door, tot 2020. Gersdorf blijft. Of niet?