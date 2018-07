Galapagos « Terug naar discussie overzicht

Ieder in het dorp heeft altijd een aardig woord over voor Oom Piet. Dat hij door Jan en alleman zo genoemd wordt is overigens niet alleen uit respect, maar ook omdat de meeste niet weten hoe hij echt heet.



Oom Piet heeft alles al eens meegemaakt en kon in de laatste week op de nodige vragen rekenen van de jongeren in het dorp, op zijn leeftijd is dat ongeveer iedereen. Een troostend woord voor menigeen die niet vrijwillig was uitgestapt of uitgestopt, een voorzichtig gebrachte boodschap in de hoop dat het niet alleen duur maar ook een les was, een compliment met een tempering voor degenen die een goede doch gelukkige timing hadden en steeds weer de oproep om te proberen rustig en rationeel te blijven.



Niet dat je altijd stil hoeft te blijven zitten, maar wel als er geen reden is tot actie, of als je toch niet weet waar je goed aan doet.



Eigenlijk was er de afgelopen maand alleen maar winst en progressie, als je wat algemeen sentiment en die paniekerig laatste dag weg denkt. De paniek die vooral een echo leek te zijn van de terechte zorgen drie jaar terug toen die onbetrouwbare partner de directeur van de fabriek voor de eerste keer bedroog. Daarna had Oom Piet een troost-cd naar de fabriek gebracht. met een Abba-liedje (!), “Nobody’s site”.



De directeur was vast wel slim genoeg om te begrijpen wat er bedoeld werd met ‘Never let a friend fool you twice’. Nee dit nieuwe verraad kan niet onverwacht zijn geweest, kan geen pijn doen en zal ongetwijfeld over niet al te lange tijd uitmonden in een gevoel blij te zijn van deze abbers, pardon adders verlost te zijn.



Een ieder weer veel geluk en wijsheid en geduld toegewenst!