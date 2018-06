Beursspel « Terug naar discussie overzicht

Dit is een complex vraagstuk. Het probleem is natuurlijk dat de toekomst onbekend is. Je kan statistisch iets over waarschijnlijkheden zeggen, maar je weet niet welk scenario uit gaat komen. Het is lullig om op een karig pensioentje te zitten als je ziet dat je miljonair had kunnen zijn door het anders te doen.



Aan de andere kant: we zijn hier in Nederland. Dit soort studies zijn meestal gebaseerd op de Amerikaanse situatie waar het staatspensioen (social security) nogal karig is, bedrijfspensioenen lang niet altijd beschikbaar zijn en ziektekosten hoog zijn (en verzekering lang niet altijd aanwezig of betaalbaar). Amerikanen moeten bijna alles zelf doen en rekening houden met rampen die hier standaard verzekerd zijn. Het is een heel andere uitgangssituatie. Staat tegenover dat de VS meer fiscaal gunstige faciliteiten heeft om vermogen op te bouwen, die ook meer vrijheid bieden om het te doen zoals jij het wil. Als je in Nederland niet wil worden beperkt door alle mogelijke voorwaarden, dan ben je bijna verplicht om gewoon met de fiscus af te rekenen. Of je moet speciale constructies gebruiken die niet mogen van de SP en die pas rendabel worden als het om veel geld gaat.



Je hebt hier AOW. Die is niet luxe, maar je kan er in principe van leven. In de basisbehoeften is dus al voorzien, vanaf AOW leeftijd althans. Daardoor kan je alvast meer risico nemen.



Verder hebben werknemers een pensioen. Daarvan is het afwachten wat er uit gaat komen, maar het zal vast wel iets zijn. Bedrijfspensioenen kan je vaak voor AOW leeftijd in laten gaan. Daar lever je dan wel voor in qua uitkering. Werknemers hebben dus vanaf AOW leeftijd de basisbehoeften plus iets, en voor de AOW leeftijd meestal de keuze voor iets. Als je een redelijk solide pensioenplan hebt, kan je ervan uitgaan dat je vanaf AOW leeftijd vrij redelijk kan leven.



Werk je dus door tot AOW leeftijd dan is alles wat je zelf bij elkaar belegt slagroom. Dus kan je risico nemen. Wil je eerder stoppen, dan moet je minstens de periode tussen je stopmoment en AOW leeftijd overbruggen. Als je geld dan op is: pech, geen slagroom. Als je geld het goed heeft gedaan kan de slagroom diep zijn.



Ik wil hier maar mee zeggen dat je niet te bang moet zijn voor risico. En in het oog moet houden dat we hier in dit land een vangnet hebben dat je vanaf AOW leeftijd bijna verzekert van in ieder geval een redelijke levensstandaard. Voor ondernemers is dat anders, maar die nemen al iedere dag risico's die werknemers vreemd zijn. Het is natuurlijk sneu voor mensen die een groot deel van hun werkende leven van het ene slecht betaalde uitzendbaantje naar het andere gaan. Die zijn in het Nederlandse systeem de sjaak. Maar dat is niet de doelgroep van deze site.