Al dagenlang daalt wallstreet nauwelijks tov europese beurzen ondanks dat de euro goedkoper wordt. Als wallstreet een pufje laat heeft europa meteen last van diaree in hun onderbroek. Hier wordt aangegeven dat wallstreet zgn is gecrashed bij elke pufje die ze daar laten en als we hier meer dalen met 1 procent wordt het weggeschreven met handelsvrees...ipv crash en dat europa hiervan zelfs profijt kan hebben vd ruzie tussen china en usa...china zal misschien geen amerikaanse autos importeren dat doet usa meer pijn en cervolgens moeten er toch autos worden ingekochte waar zullen we dat doen ooh jahh in Duitsland. Dat geplaag van usa zal one nauwelijks pijn doen. Kom maar met die orders voor airbus en annuleer orders van boeing maar china...

Al dagenlang daalt wallstreet nauwelijks tov europese beurzen ondanks dat de euro goedkoper wordt. Als wallstreet een pufje laat heeft europa meteen last van diaree in hun onderbroek. Hier wordt aangegeven dat wallstreet zgn is gecrashed bij elke pufje die ze daar laten en als we hier meer dalen met 1 procent wordt het weggeschreven met handelsvrees...ipv crash en dat europa hiervan zelfs profijt kan hebben vd ruzie tussen china en usa...china zal misschien geen amerikaanse autos importeren dat doet usa meer pijn en cervolgens moeten er toch autos worden ingekochte waar zullen we dat doen ooh jahh in Duitsland. Dat geplaag van usa zal one nauwelijks pijn doen. Kom maar met die orders voor airbus en annuleer orders van boeing maar china...