PERSBERICHT: 27 juni 2018, 07:00 CESTSamenvattende Studie van 2.500 uitgevoerde Idylla(TM) TestsToont Geldige Resultaten invan de Gevallen enBetere Performantie versus ReferentiemethodesMechelen, België, 27 juni 2018 - Biocartis Group NV (de 'Vennootschap' of 'Biocartis'), een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (Euronext Brussels: BCART) kondigt vandaag de recente publicatie aan van een studie die overkoepelende resultaten brengt van 18 performantiestudies[1] over het volledig geautomatiseerde moleculaire diagnoseplatform Idylla(TM) van Biocartis. Resultaten toonden een sterke performantie van Idylla(TM) aan in vergelijking met referentiemethodes, onderbouwd door aanzienlijk minder ongeldige Idylla(TM) testresultaten alsook een algemene hoge concordantie in de testresultaten.De overkoepelende performantiestudie werd uitgevoerd door Dr. Arnaud Uguen (MD, PhD, Afdeling Pathologie van het Universitair Ziekenhuis in Brest, Frankrijk) en Dr. Giancarlo Troncone (MD, PhD, Professor Anatomische Pathologie, Universiteit van Napels Federico II, Napels, Italië) en werd gepubliceerd in het 'Journal of Clinical Pathology'. Het betreft een overzicht van 18 originele papers die de performantie vergelijken van het Idylla(TM) platform met andere moleculaire diagnosemethodes in oncologie die vandaag courant in de klinische praktijk gebruikt worden om de status van biomarkers te bepalen (i.e. BRAF-, NRAS-, KRAS- en EGFR-mutaties) die de meest voorkomende kankers veroorzaken (i.e. melanoma, colorectale (darm)kanker, longkanker, schildklierkanker en pancreaskanker[2]). De beoordeelde studies omvatten 2.482 Idylla(TM) tests die werden uitgevoerd op tumorstalen van 2.343 patiënten. Voor 2.378 stalen waren gepaarde resultaten van Idylla(TM) met referentiemethodes ter beschikking voor vergelijking.Resultaten toonden aan dat uit de bijna 2.500 Idylla(TM) tests, 98,1% van de tests. De 1,9% score ongeldige Idylla(TM)-resultaten is ongeveer 40% lager dan de betreffende referentiemethodes die ongeldige resultaten voortbrachten in 3,1% van de gevallen. Bovendien toonde de studie een excellente concordantie aan van 94,8% tussen Idylla(TM) en de referentiemethodes. Verdere testing van de discordante gevallen (5,2%) met een derde methode bevestigde het Idylla(TM) resultaat in meer dan de helft van de gevallen (54,8%).Dr. Arnaud Uguen, MD PhD, Afdeling Pathologie van het Universitair Ziekenhuis in Brest, Frankrijk, gaf volgend commentaar: "De data die uit de studies voortkomen en die in ons overzicht staan tonen de hoge accuraatheid van het Idylla(TM) platform aan in het testen voor actiegerichte BRAF-, NRAS-, KRAS- en EGFR-mutaties in verschillende kankers, hetgeen de kostenefficiëntie van Idylla(TM) testing onderstreept in vergelijking met andere moleculaire methodes. Omdat het snel en makkelijk in gebruik is, kan het Idylla(TM) platform ingezet worden als een eerstelijns diagnostisch tool om de tijd-tot-resultaat te verminderen, dit terwijl een meer gedetailleerde tweedelijnsanalyse met Next Generation Sequencing (NGS) uitgevoerd kan worden om additionele informatie aan te leveren voor het toekomstig beheer van patiënten."De studie kan hier online geraadpleegd worden.--- EINDE ---Meer informatie:Renate DegraveManager Corporate Communications & Investor Relationse-mail rdegrave@biocartis.com tel +32 15 631 729gsm +32 471 53 60 64