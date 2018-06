In maart van dit jaar stond de schuld van de VS op 21.000 miljard dollar. Van dit bedrag hadden ze 1200 miljard schuldig aan China en 1100 miljard schuld aan Japan. De hoogte van de rente is in belangrijke mate afhankelijk van het vertrouwen in elkaar hebben. Dat vertrouwen loopt schade op door de handelsoorlog met als gevolg dat men een hogere rente wil. Daarnaast kan het zijn, dat China de schuld gaat gebruiken in het kader van de handelsoorlog. Telkens lopen leningen af. Als China niet meer meedoet met het financieren, dan heeft de VS een groot probleem. Begin dit jaar heeft de Chinese kredietbeoordelaar, Dagong, de leningen van de VS al afgewaardeerd van A naar BBB+.

Ik ben van mening, dat de hoge schuld van Amerika mede de oorzaak is van de handelsoorlog. De rentelast loopt mede door de toenemende schuld en het stijgende rentepercentage steeds hoger op. Dat moet ergens uit betaald worden. Van de belastingbetalers in de VS komt het niet, doordat Trump beloofd heeft de belastingdruk voor de Amerikaanse burgers en voor de Amerikaanse bedrijven te verlagen. Daarom moet hij het geld uit het buitenland halen.



In dit verhaal past ook het terugtrekken van de VS uit de klimaatakkoorden. De klimaatakkoorden kosten geld. En dat heeft de VS niet.





Op langere termijn zal Trump of zijn opvolger de belastingen voor de Amerikaanse burgers en bedrijven weer moeten verhogen, anders stevent de VS op haar bankroet af.