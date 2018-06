Van de 15 belangrijkste handelspartners van de VS, is Nederland het land met voor de VS het grootste handels overschot.



Volgens het US Census buro exporteerden de VS in het 1e kwartaal van dit jaar

16 bln US dollar aan goederen en diensten naar ons landje, ruim 2x zoveel als de 7,2 bln die zij van ons afnamen.



Daarmee zijn we per saldo wel het belangrijkste ahndelsland voor de US.

Op 2 staat het Verenigd koninkrijk met een surplus van 3,2 bln en op 3 Brazilie met 2,8 bln.



Wordt het niet eens tijd dat we daar een eind aanmaken ;-)