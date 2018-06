Beste Pharming volgers.....,De maand Juli staat alweer voor de deur met voor Pharming de bekendmaking van de Q2-2018 cijfers waar menigeen met volle belangstelling naar zal uitkijken.We hebben afgelopen week via de webinar even wat verder in de keuken van Pharming mogen kijken en daardoor een beter inzicht gekregen wat me mogen verwachten in 2018.Voor diegene die de webinar heeft gemist hierbij de directe link van de Pharming site (news)Even doorclicken en u bent geheel op de hoogte!Hieronder verder de gebruikelijke openingspost met;Tip van Inschatter voor de beginnende (Pharming) belegger:Ik zou eerst even wat tijd investeren in wat bssiskennis rondom beleggen bv door het boek 'beleggen voor dummies' te lezen.Dat scheelt een boel beginners-vragen waar overigens niets mis mee is.Niemand heeft alle wijsheid in pacht.In principe is het forum er juist voor bedoeld om kennis, weetjes en ervaringen uit te wisselen cq te speculeren over ontwikkelingen.En eh, soms loopt het hier wat uit de hand omdat ego's gekrenkt worden danwel er ophitsers actief zijn.Ik zou zeggen: vorm te allen tijde je eigen beeld, bepaal je oordeel en handel daarnaar.Hieronder een beknopt overzicht van al langer lopende draden die veel informatie geven. (in willekeurige volgorde, opsomming Mr. IEX, VODA).Het eindveiling draadje (vanaf okt-2012) Geeft de dagelijkse weergave van de eindveiling tussen 17.30-17.35 weer.Ofwel deze NIEUWE van Jan Huigen:(vanaf nov-2012) Een wekelijks overzicht van de koersmutaties per week, maand en YTD.(uitstaande aandelen overzicht vanaf 31-12-2009)Pharming : de dag standen van ff wachten Geeft een opsomming van de dagelijkse slotstanden vanaf 8 december 2016 weer)(leuke prijzen te winnen en deelname is gratis onder leiding van Voda, Mr.IEX ).Feiten en belangrijke informatie over Pharming:(vanaf maart 2016). Verzamel draad met belangrijke/wetenswaardige informatie.(vanaf nov-2017) Titel spreekt voor zich.(vanaf feb-2016) Titel spreekt voor zich.(vanaf aug-2016) Titel spreek voor zich.(vanaf aug-2017) Alle FD artikelen over Pharming sinds 14 juli 2016.belangrijk orgaan voor goedkeuringen van medicijnen in Europa! (Binnenkort goedkeuring voor Ruconest gebruik kinderen 2-13jaar? Hier zult u uw bevestiging kunnen vinden)!Alle informatie m.b.t. het product van Pharming zijnde RUCONEST:Directe link naar de AFM (positie shorters in Pharming daar deze veel besproken wordt op het forum en tot veel discussie leidt.)https://www.youtube.com/watch?v=mprq_l3A5Zo&feature=youtu.behttps://www.iex.nl/Forum/Topic/1351741/1/Biotechnologie-en-wetenschap.aspx#10802373MvGrBart