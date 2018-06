Beleggingsfondsen « Terug naar discussie overzicht

Wie is er bekend met Sander Teunissen uit Oostvoorne van App-United / CosaCasa ? Het gaat hier om een beleggingsmaatschappij welke via led-boards en voetbalgerelateerde reclames zou lopen. Betreffende persoon was in goede vertrouwen 4 jaar geleden en wij zaten in een problematische geldsituatie en zou ons helpen met getekend contract(en). Het ging om een belegging met een inzet van € 5000.- en een resultaat van € 7500.- waarvan in december 2017 € 500.- is ingelost. Nu na 4 jaar, een hoop conversaties, leugens en valse beloftes van zijn kant (gedocumenteerd) zitten wij nog steeds op een restdeel van € 7000.- te wachten met alle gevolgen van dien. Al zouden wij alleen al onze inzet van € 5000.- terug krijgen zijn wij al blij. Wie kan ons helpen of heeft er meer informatie over dhr. Sander Teunissen ?

