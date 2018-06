Edelmetalen « Terug naar discussie overzicht

ter verduidelijking voor degene die mijn laatste bericht op de Pacton draad niet heeft gelezen hieronder nogmaals mijn bericht waarin mijn reden voor het opvoeren van deze nieuwe draad staat omschreven:



"Op de een of andere manier lukt het moeilijk om ons te beperken tot een inhoudelijke discussie. (Voor alle duidelijkheid: ik reken mezelf trouwens ook tot de groep die in dit verband over de schreef gaat)

Daarom het volgende voorstel:



Ik creëer een nieuwe draad waarin iedereen zijn of haar ongenoegens kan uiten over vermeende bash of pumpposts. Het voordeel van zo'n aparte draad is evident: de zakelijke draadjes worden niet meer vervuild door allerlei aantijgingen die zo'n draad vaak totaal onleesbaar maken en we komen tevens toe aan onze behoefte om een ander de les te lezen :)



Het zal niet zo heel lastig zijn om in dezen een bindende afspraak te maken omdat we slechts met een tiental posters actief zijn. (er wordt door velen gelezen maar slechts enkelen posten hier met een zekere regelmaat)



Ik ben er van overtuigd dat dit een heilzame invloed zal hebben op de kwaliteit van de mining draadjes en we zijn tegelijkertijd in 1 klap af het oeverloze gezeur over de integriteit van verschillende posters....



Ik ga nu het nieuwe draadje aanmaken en noem het:

"Poster feedback draad mining companies"



greetz,

Honkytonkgirl