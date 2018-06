De huidige economie laat veel te wensen over mag men er in nederland niet veel van merken maar in andere landen zijn de verkoopcijfers zeer sterk gedaald. Bedrijven fuseren om zich samen sterk te maken wat eigenlijk weinig zin heeft omdat competentie eeuwig zal duren. De weerzinwekkende schuldenberg van de VS plus de enorme schuldenberg van aandelen die gekocht zijn met geleend geld zullen dus ook verkocht worden als de rente stijgt. En zitten we niet in een techbubbel of hypotheekbubbel mag het duidelijk zijn dat we een flinke kredietcrisis hebben met eerste fikse signalen in italie. De olie word kunstmatig hoog gehouden in het monopolyspel van de OPEC maar of dat anderen zich er aan gaan houden is zeer de twijfel omdat er poen nodig is. Venezuela, Mexico, rusland en anderen zullen daar een grote speler in zijn.Aandelen zijn over de hele linie zwaar overgewaardeerd of zelfs super over gewaardeerd. En handelsoorlog of niet heeft daar weinig mee te maken. Meneer trump kan doen wat hij wil maar vergeet echt wat de echte amerikaan wil. En vergeet ook echt wat china zoal kan doen als groot industrieel in deze wereld.Dat er klappen gaan vallen is zeer duidelijk en zelfs zeer zware klappen.

Apart zijn techaandelen zwaar overgewaardeerd en het gevaarlijke industriele TESLA ziet er niet uit zoals dat hoort te zijn. Azie zal niet wachten om een elektrische auto te bouwen beter en goedkoper. Waar Tesla zware klappen zal krijgen.De huidige consument wereldwijd heeft steeds minder om uit te geven dus automatisch minder verkoop en minder winst moge duidelijk zijn. Volgens mijn berekeningen in simple wiskunde staan we werkelijk aan de rand van de afgrond en zou ik niet raar opkijken van een crash zoals eind jaren twintig tot 1932 en kan heftiger uitpakken als de grote brookers hun verplichtingen niet kunnen nakomen. Wat een financiele crisis teweeg brengt zonder weerga. Wie een klein beetje heeft opgelet heeft de AEX sinds 1 jan weinig uitgevoerd en zijn er flinke verliezen geweest in aandelen en moge duidelijk zijn daar komt nog veel meer. Zelf heb ik hier op het prikbord derde week oktober 2018 waar de eerste dreun word uitgedeeld met tweede dreun jan/feb 2019 de reeks zal doorzetten tot mogelijks 2022 maar hoort te stoppen medio 2021 Het zou betekenen dat van de AEX een zielige 89 punten over blijft. Laten we hopen van niet. Maar ik denk zelf dat redding te laat is. Banken en brookers hebben te lang alles in de doofpot gestopt. Daar zit de kneep. Opletten is de boodschap.