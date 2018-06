In aanloop naar de kredietcrisis van 2008 heb ik defensieve aandelen zoals Unilever, Relx,.... ingeruild voor financials. Ik koos toendertijd - na een voor mij zeer goed verlopen decennium - voor ING, ABN AMRO, Fortis..... De fundamentals lagen er goed bij en het dividendrendement was meer dan aantrekkelijk. De oplopende LIBOR / CDS premies, de omgekeerde rentestructuur..... zag ik als weeffoutjes en werden door mij - voor zover gesignaleerd - genegeerd. Nu 10 jaar verder vormen de eerdergenoemde defensieve aandelen opnieuw de ruggengraad van mijn portefeuille en ben ik - na een aantal topjaren - deels liquide. Ik speel nu met de gedachte om - net als in 2007 - verder op te schuiven richting financials. Het aantrekkelijke dividend rendement (ABN gisteren koploper met zo'n 6.5% ), mooie cijfers, en het vooruitzicht van een - voor financials gunstige - stijgende rente etc. drijven mij richting financiële waarden. Natuurlijk zijn er genoeg beren op het pad, maar toch..... Heb ik niks geleerd van 2007 en gaan we op herhalingsoefening of hebben we te maken met een tijdelijke dip en maak ik gebruik van een mooi koopmoment. Happy Hunting

In aanloop naar de kredietcrisis van 2008 heb ik defensieve aandelen zoals Unilever, Relx,.... ingeruild voor financials. Ik koos toendertijd - na een voor mij zeer goed verlopen decennium - voor ING, ABN AMRO, Fortis..... De fundamentals lagen er goed bij en het dividendrendement was meer dan aantrekkelijk. De oplopende LIBOR / CDS premies, de omgekeerde rentestructuur..... zag ik als weeffoutjes en werden door mij - voor zover gesignaleerd - genegeerd. Nu 10 jaar verder vormen de eerdergenoemde defensieve aandelen opnieuw de ruggengraad van mijn portefeuille en ben ik - na een aantal topjaren - deels liquide. Ik speel nu met de gedachte om - net als in 2007 - verder op te schuiven richting financials. Het aantrekkelijke dividend rendement (ABN gisteren koploper met zo'n 6.5% ), mooie cijfers, en het vooruitzicht van een - voor financials gunstige - stijgende rente etc. drijven mij richting financiële waarden. Natuurlijk zijn er genoeg beren op het pad, maar toch..... Heb ik niks geleerd van 2007 en gaan we op herhalingsoefening of hebben we te maken met een tijdelijke dip en maak ik gebruik van een mooi koopmoment. Happy Hunting