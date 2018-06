Hallo allemaal,Ik heb een vraag over de verkoop van afzonderlijk aangekochte posities binnen 1 product (ETF), terwijl die positie is opgebouwd met verschillende aankoopkoersen.Het verkooppunt van aankoop transactie #1 (22 stuks) ligt met bijvoorbeeld 8% winst op koers 'x', terwijl het verkooppunt van aankoop transactie #2 (23 stuks) op een andere (in dit geval hogere) koerst ligt.Wat ik nu zie is dat de verschillende aankopen in dit product op elkaar worden gezet als 1 positie van totaal 45 stuks.. Op zich snap ik dat wel. alleen de vraag is nu, hoe ik die stukjes uit aankoop transactie #1, gericht verkopen bij koers 'x', en de stukjes uit aankoop transactie #2 gericht op koers 'x'....Misschien zie ik het de complex hoor...dan hoor ik het ook graag.Normaliter heb ik namelijk 1 positie in 1 product, en kan ik gericht de verkoop op koers "x" doen, verkoop ik alles, en weet ik precies hoeveel rendement ik heb gemaakt op die positie.. nu heb ik die controle niet echt..Ik hoop dat er iemand is die mij wat wijzer kan maken!

