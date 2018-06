Beursspel « Terug naar discussie overzicht

Waarom?, omdat de opvolgende beweging, neerwaarts, in de vorm van een correctie, zich aandiende. Niets bijzonders, zo verloopt het altijd, er zijn correctie omhoog én naar beneden. Zo staat het gewoon vast, bij zowel Bitcoin, beurs, dan wel een aandeel, deze afwisseling in correcties, en soms zijn ze groot en soms klein… Makkelijk op voorhand te vinden, met behulp van TA, maar dan moet je het wel gebruiken!.. Een hack, of wat dan ook, heeft hier niets mee van doen, het is simpel het gevolg van het aanwezige patroon in Bitcoin. Mevr. Vos zal even dieper TA moeten ingaan, of de grafiek.., dan zullen rationele verklaringen als deze van de baan zijn.

