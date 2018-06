Hallo!



Ik vroeg mij af hoe iedereen z'n trades bij houd, aangezien (ik neem aan) de meeste mensen meerdere posities in 1 trade aannemen.

Gebruiken jullie excel of een tool? En welke tool dan?

En als jullie niet tracken, waarom dan niet? Teveel werk oid?

Ik ben benieuwd en hoor graag jullie ervaring!

Samen met een vriend die ook belegd zijn wij namelijk trades aan het tracken, maar dit kost ons teveel tijd vinden we. Daarnaast denken we dat we van onze trade logs wel iets kunnen leren, maar ook het analyseren duurt lang.

Daarom zijn we zelf nu een oplossing aan het bedenken en bouwen, maar we willen toch eerst weten of meer mensen daar tegenaan lopen voordat het helemaal word gebouwd!



Ik hoor graag of jullie dit probleem hebben of niet, en of jullie ook denken dat je wat kan leren van je eigen en anderen hun trade logs!



Thanks!