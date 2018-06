Beste IEX'ers, Af en toe maak ik gebruik van Turbo's etc. Maar voor sommige noteringen zijn zoveel producten beschikbaar dat je door de bomen het bos niet ziet. Voor de AEX zijn bij DeGiro meer dan 1.600 producten om long op de AEX te gaan..... Om nou een voor mezelf even te kijken wat het prijsverschil is heb ik een excelletje gemaakt waarbij ik het verschil uitgerekend heb tussen de bied en laat prijs. Die varieert van 0,13% tot 0,5%. Het eerste verdiend... In de bijlage vind je een selectie van producten om long op de AEX te gaan rond een stoploss niveau van 526 punten... Uit het overzichtje trek ik de conclusie dat Vontobel over het algemeen de goedkoopste is... Als ik zaken over het hoofd zie hoor ik het graag... (producten zonder transactiekosten heb ik niet meegenomen omdat daar weinig keuze in is, in ieder geval niet rond de 526 punten) Groeten! Eric

Beste IEX'ers, Af en toe maak ik gebruik van Turbo's etc. Maar voor sommige noteringen zijn zoveel producten beschikbaar dat je door de bomen het bos niet ziet. Voor de AEX zijn bij DeGiro meer dan 1.600 producten om long op de AEX te gaan..... Om nou een voor mezelf even te kijken wat het prijsverschil is heb ik een excelletje gemaakt waarbij ik het verschil uitgerekend heb tussen de bied en laat prijs. Die varieert van 0,13% tot 0,5%. Het eerste verdiend... In de bijlage vind je een selectie van producten om long op de AEX te gaan rond een stoploss niveau van 526 punten... Uit het overzichtje trek ik de conclusie dat Vontobel over het algemeen de goedkoopste is... Als ik zaken over het hoofd zie hoor ik het graag... (producten zonder transactiekosten heb ik niet meegenomen omdat daar weinig keuze in is, in ieder geval niet rond de 526 punten) Groeten! Eric